Понедельник, 3 Декабрь, 17:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,53
€ 75,75
285925
Обь
92см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Очевидцы: магазин заставил бабушку в Барнауле оплатить одну виноградину

, ИА "Амител"
Охранник потребовал от пенсионерки рассчитаться за пробу продукта

Фото: vechernijmelitopol.com.ua

Пожилую женщину заставили заплатить за одну съеденную ею виноградину в магазине, расположенном в центре города, сообщила жительница краевой столицы в социальных сетях.

Заметка об этом случае опубликована в сообществе Barnaul 22. Очевидица отмечает, что сей курьез имел место накануне в магазине одной из крупных сетей на проспекте Ленина, приблизительно в три часа дня.

"Пожилая женщина, приблизительно на вид лет 80, прилично одетая, решила попробовать одну виноградинку. Это заметил местный доблестный страж продовольственных рядов и был крайне возмущен настолько наглым поведением старушки. Он долго отчитывал бабушку за то, что она посмела съесть виноградинку в количестве одна штука, после чего решил восстановить справедливость и возместить убытки. Он оторвал от грозди одну виноградинку и отнес ее на кассу, заставив кассира взвесить, а стоимость высчитать с пожилой преступницы", — указывает автор поста.

Также горожанка уточняет, что таким подходом в общении с покупательницей возмутились другие клиенты магазина. Однако за охранника, как отмечается, заступились оба кассира, заявив: "Мы не должны платить недостачу за вас".

"Данная виноградина вышла по цене аж на целый рубль и двадцать копеек, но благодаря своевременному вмешательству бдительного сотрудника местной охраны магазин не понесет убытков", — также говорится в сообщении.

Редакция портала Amic.ru, не исключая, что вышеописанный случай может быть преподнесен несколько однобоко, обращается к своим читателям с вопросом, становились ли они свидетелями подобных историй.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

3.12.2018 14:01
- гость -

взяла бы очевидица и оплатила за бабулю
зы. недоумные из этого паблика по ходу даже на похоронах своих родителей писать и фотать не перестанут

0  1
3.12.2018 14:03
- гость -

кто не работал в торговле то не поймет, вот так каждый пробует, а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит

0  0
3.12.2018 14:05
- гость -

Съемка в магазине Съемка в магазинеИмеет ли право покупатель фотографировать товар в магазине? Любой клиент торговой точки имеет полное право заснять понравившийся товар на камеру, например, чтобы обсудить дома с семьей возможную покупку. Любительские съемки для личного пользования разрешены, невзирая на запреты охраны. Другое дело, если съемка ведется для коммерческой деятельности. Без согласования с администрацией магазина нельзя снимать рекламные плакаты в торговом зале. Согласно Конституции РФ, граждане имеют право на свободу поиска и получения информации, если это не противоречит закону.

1  0
3.12.2018 14:08
- гость -

жлобы

0  0
3.12.2018 14:11
- гость -

названия магазина или сетки пожалуййййста озвучьте !!! информация не полная

0  1
3.12.2018 14:12
- гость -

Все правильно сделал. Сейчас виноградинку, потом помидорку хеннеси запить захочет.

0  0
3.12.2018 14:13
- гость -

14:11 Хочешь знать, что бы не вляпаться при "дегустации" ?

0  0
3.12.2018 14:14
- гость -

зажрались пенсы, привыкли к бесплатному

0  0
3.12.2018 14:17
- гость -

Шок!!! Сенсация! В сибирском магазине не дают жрать бесплатно!

1  0
3.12.2018 14:20
- гость -

а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит сами продавцы сжирают коробками, каждый день в марийке тетки берут горстями конфеты и идут чай пить в подсобку, так что не надо ляля

0  0
3.12.2018 14:22
- гость -

Я всегда пробую по чуть чуть, никто ничего не говорит, просто реально на бабку напоролись.

0  0
3.12.2018 14:23
жалко старушку!

Одна виноградинка аж целых рубль двадцать? Это сколько ж у вас виноград-то стоит?!

А вообще, магазину надо было бы бабке премию Дарвина выдать - за отчаянность! Виноград-то был немытый, и не факт, что по полу не валяли... Про то, чем накачан этот супервиноград внутри - уже молчу. Последствия для бабки могут быть весьма печальны!

1  0
3.12.2018 14:25
- гость -

Дома родителям тоже по счёту выдаёте?

0  1
3.12.2018 14:27
- гость -

14:20
Тебя е, что и с чем пьют продавцы? Или предлагаешь им еще и за жадных старух платить?

0  0
3.12.2018 14:28
гость

Со мной был подобный случай. После похорон мамы(была, конечно не вменяемая), зашла в "Марию Ра", подошла к развалу конфет и так не спеша выбрала конфету, развернула и стала есть не торопливо у всех на глазах. Подошел охранник и сказал"Приятного аппетита". Я на него смотрю и даже не понимаю где я и что делаю и продолжаю есть. Он, наверно точно подумал, что я "ку - ку", ничего не сказал и отошел. Я вышла из магазина - дальше ничего не помню.

0  0
3.12.2018 14:30
- гость -

Одна старушка - уже рубль. Сколько их, старушек этих.

0  0
3.12.2018 14:33
- гость -

3.12.2018 14:20
- гость -
откуда вы знаете?

0  0
3.12.2018 14:34
Мила

Вы знаете, а меня это удивляет, что наши люди так себя ведут, как на базаре. Хочу и попробую прям в магазине. Конечно, данный случай не оправдываю, бабулю жаль. Но, буквально на выходных, две особи женского пола насыпали в мешочки орешки соленые, и откровенно трескали их, гуляя между рядами. естественно, никто этот товар оплачивать не собирался, всё съели еще до того, как подошли к кассе.
А еще, возмущает, когда ходят едят и пьют и с пустой тарой идут на кассу. Вот вы, взрослые люди, ну неужели так трудно оплатить товар, а потом уже пить/есть его?
И кстати, периодически встреча. в огромных гипермаркетах пустые коробочки от сока/обертки. Т.е тут же стрескали и выкинули.
Воспитание, увы...или бессовестность

0  0
3.12.2018 14:35
- гость -

Не имели права, засудить магаз.

0  0
3.12.2018 14:36
- гость -

откуда вы знаете? Вижу регулярно, приходите посмотрите.
Валь -пошли чай пить- я конфет взяла

0  0
3.12.2018 14:37
- гость -

3.12.2018 14:35
- гость -
ссылку на закон киньте, пожалуйста. по какома закону покупатель имеет право съесть товар в мгазине бесплатно? а можн в строительном магазине сходить по малой нужде у=в унитаз, стоящий на витрине?

0  0
3.12.2018 14:38
- гость -

3.12.2018 14:36
- гость -
так они потом недостачу на всех разделят

0  0
3.12.2018 14:39
- гость -

14:36 За свою недостачу сами и оплатят. Какое твое собачье дело?

0  0
3.12.2018 14:40
- гость -

Какие все нервные - не нравится им что другие делают в магазинах, ну не ходите или глаза закройте.

0  0
3.12.2018 14:41
- гость -

так они потом недостачу на всех разделят сначала обманут на эту сумму а потом и ага

0  0
3.12.2018 14:42
- гость -

3.12.2018 14:40
- гость -
что значит "не ходите". охранник должен не ходить на работу, чтобы нервную систему бабули -воришки сберечь?

0  0
3.12.2018 14:42
- гость -

О шавки брякают - все работники магазов отписались?

0  0
3.12.2018 14:42
- гость -

14:41 В чек смотри внимательней,

0  0
3.12.2018 14:42
- гость -


3.12.2018 14:42
- гость -
 там речь не про охранников

0  0
3.12.2018 14:43
- гость -

Пойду семак наберу на халяву, а Вы тут пишите побольше.

0  0
3.12.2018 14:44
- гость -

14:42 Виноградинку с пола хошь?

0  0
3.12.2018 14:44
- гость -

3.12.2018 14:42
- гость -
учитесь формулировать свою мысль внятно.
читайте книги, это очень помогает в формировании словарного запаса

0  0
3.12.2018 14:48
- гость -

сколько человек посещает ежеднено крупный супермаркет? думаю, что несколько тысяч. если каждый съест виноградинку, конфетку, печенюшку продавцы всю за за недостачу отдадут

0  0
3.12.2018 14:54
- гость -

На рынке и в мелких несетевых магазинчиках всегда было можно, продавцы даже сами предлагают. Сетевой супермакет - совсем же другое дело, тут маржа падает. Не пресечешь хищения - по миру пойдешь, 100 бабушек - уже 120 рублей убытку!
Многие сети вообще не держат охраны, просто закладывают эти полпроцента в наценку.

0  0
3.12.2018 14:55
- гость -

Присвоить охраннику почетное звание "Зоркий глаз"!.. Выдать премию 15% от суммы самоотверженно пресеченного ущерба и повесить фотографию героя на Доску почета... Так держать!

0  0
3.12.2018 14:55
- гость -

Все бы ничего, но 50-75% этого винограда пойдет в помойку, т.к. он очень быстро портится. Эти деньги тоже вычтут из з\п кассиров и охраны?

0  0
3.12.2018 14:56
- гость -

Надо было по максимуму, тревожную кнопку жать, омон, менты, бабку в пятак, потом лет 5 строгоча, а так слишком просто отделалась)))

0  0
3.12.2018 14:57
- гость -

В Европе это нормальная ситуация пробовать фрукты в магазинах - т.к. это включено в стоимость. Только в России, где кстати тоже это ключено в стоимость, люди покупают говно и давятся им дома - куплено ж,

0  0
3.12.2018 14:59
- гость -


3.12.2018 14:44
- гость -
 Разуйте глаза и не думайте задним местом.

0  0
3.12.2018 15:01
- гость -

Все бы ничего, но 50-75% этого винограда пойдет в помойку, т.к. он очень быстро портится. Эти деньги тоже вычтут из з\п кассиров и охраны?

Его просто спишут. И вот уже тут в дело должны вступить старушки и дегустировать вволю прямо с места утилизации.

0  0
3.12.2018 15:03
- гость -

14:57
Если не устривают местные магазины, то вы всегда можете себе позволить европейские магазины.

0  0
3.12.2018 15:04
- гость -

сколько человек посещает ежеднено крупный супермаркет? думаю, что несколько тысяч. если каждый съест виноградинку, конфетку, печенюшку продавцы всю за за недостачу отдадут

все усушки-утруски-потери включены в цену.
как охранник определил, оторвав одну виноградинку от кисти, что она такая же, как у бабушки?
куда он ее дел после завешивания на кассе?

0  0
3.12.2018 15:06
- гость -

Я позволяю себе разные магазины, везде хорошо, кстати чепопалочный виноград у нас продают, хоть запробуйся.

0  0
3.12.2018 15:07
- гость -

все усушки-утруски-потери включены в цену

Это повод жрать в магазине бесплатно? Часто так делаешь?

0  0
3.12.2018 15:10
- гость -

куда он ее дел после завешивания на кассе? купил супер клей и приклеил к кисточке

0  0
3.12.2018 15:11
Павел

Напишите какой магазин это?
Лично схожу сожру винограда и мелочью кину в рожу кассира.

И всех призываю так же сделать.

Охраннику могу на улке отвещать люлей если не забоится выйти. А то на бабусек пенсионеров они все смелые.

0  0
3.12.2018 15:12
жрать в магазине

Иногда можно

0  0
3.12.2018 15:13
- гость -

А если такая старушка лет за 80 полный карман куртки набивает виноградом?
При всем моем уважении к пожилым людям я была в шоке, когда лично увидела эту картину. Продавцам буквально пришлось вытряхивать виноград у нее из кармана. Правда, ее не стыдили, не выгоняли. Напротив, одна из продавщиц прошла с ней вместе по рядам, сложила ей в корзину продукты по списку на листочке (был у бабули с собой) и проводила на кассу. А кассир уже потом сказала, что эта старушка часто здесь бывает и ВСЕГДА что-то в карманы прячет.

0  0
3.12.2018 15:14
- гость -

Но бабушка же. Неужели вам совсем-совсем не жалко бабушку? Она стоит такая маленькая, несчастная, с огромными слезящимися глазами, жмякает беззубыми челюстями одинокую виноградинку, тщетно пытаясь её раскусить, и тут тучи, гром, молнии, и из кромешной тьмы со зловещим хохотом выходит трёхметровый клыкастый охранник, хватает бабушку огромной волосатой немытой лапищей, волочёт её по полу к кассе, швыряет на движущуюся ленту, приставляет огромный револьвер 50-го калибра к её мягкой морщинистой голове, пока кассиры, сатанински хохоча, выуживают из её кармана последние рубь двадцать... Сердца у вас нет...

0  0
3.12.2018 15:15
- гость -

что за сетка то?

0  0
3.12.2018 15:15
- гость -



Охранник побеспокоился о бабкином здоровье-зачем жрать не мытый виноград, грязным руками, еще в инфекцию попадет. А деньги потребовал, чтоб до бабки мысль о санитарии лучше дошла.

0  0
3.12.2018 15:16
- гость -

Одну так уже повязали,с сырком плавленным за 10 рублей, который она забыла из кошелки достать на кассе, бабулька от стыда прям там и померла...

этот герой тоже рисковал себе такой геморрой на оппуу заработать из-за виноградинки...

0  0
3.12.2018 15:17
- гость -

в мария-ра в бывшем магазине "барнаул"
видел как охранники бегали вокруг одной бабушки
у них прям там спецоперация была )))

по рации переговаривались
и подсматривали из-за угла за ней
мне кажется у них уже какаято фобия на бабушек

0  0
3.12.2018 15:17
- гость -

на Ленина до фига крупных сетей, Рашка, Лента, Пятерочка... а в прочем везде такое может быть

0  0
3.12.2018 15:19
- гость -

15:17 Старухи часто воруют в магазинах. Сказывается коммунистическое прошлое и тотальная нехватка всего.

0  0
3.12.2018 15:20
майор

Давайте отделять недосдачу от жадности
Если с магазине недосдача то делить ее на весь персонал магазина -это прямое нарушение прав работников этого магазина. Нельзя направлять недосдачу на персонал - это прямое неуважение работников
Работодатель должен был заложить отдельную статью на недосдачу и потом с нее восполнять. Только если есть доказанный факт вины конкретного работника тогда ему можно предьявить взыскание и то не больше скольких то процентов от его зарплаты
У нас в Барнауле в крупных сетях впрямую нарушаются права работников - и это факт
Что касается этого случая. Важно то как отреагировал на действия охранника владелец сети. На его аморальный поступок. Если он не накажет охранника то это его распоряжение и жадность. Аморальная жадность ибо проба винограда тоже должна быть заложена в его бюджет

0  0
3.12.2018 15:20
- гость -

Я кажется знаю что и как нужно мутить, пока бабулька отвлекает тыреньем виноградинок, можно по крупному поесть в отделе колбасс

0  0
3.12.2018 15:22
майор


3.12.2018 15:19
- гость -

15:17 Старухи часто воруют в магазинах. Сказывается коммунистическое прошлое и тотальная нехватка всего.


а я не удивлюсь если охрана будет за это старух бить. У нас и так то в городе моральный уровень новых русских не ахти а это будет вообще уровень свинарника

0  0
3.12.2018 15:22
- гость -

майор

Опять начинаешь?

0  0
3.12.2018 15:23
- гость -

3.12.2018 15:20
- гость -

хорошая схема
бабушка с внучком заходит в магаз
пока все за ней бегают
внучек ест и пьет ))

0  0
3.12.2018 15:24
- гость -

Раньше когда не было открытого доступа в магазине, не сильно поворуешь, это сейчас отгрохают ангаров и камер натыкают.

0  0
3.12.2018 15:24
- гость -

Главное внука не в Марийку водить - чеб совсем не травануться.

0  0
3.12.2018 15:25
майор


3.12.2018 15:13
- гость -

А если такая старушка лет за 80 полный карман куртки набивает виноградом?

подарить ей этот виноград и все
люди старше 70 лет как дети и к ним нужно относиться с уважением

0  0
3.12.2018 15:26
- гость -

15:24
Советскому человеку противопоказан открытый доступ к товарам в магазине. Менталитет не тот. На примере бабки-виноградницы мы видим это.

0  0
3.12.2018 15:29
- гость -

15:25
майор

А давай ты будешь им дарить за свой счет, а? Как ты на это смотришь?

0  0
3.12.2018 15:30
- гость -

3.12.2018 15:29
- гость -

в каждой сети это должно быть заложено

0  0
3.12.2018 15:31
- гость -

15:30
Кому должно? Тебе?

0  0
3.12.2018 15:35
- гость -

Жду дожить до старости, если получится буду тырить виноград.

0  0
3.12.2018 15:36
майор


3.12.2018 15:29
- гость -
А давай ты будешь им дарить за свой счет, а? Как ты на это смотришь?


Не владею торговыми сетями. Если б владел то либо дарил бы либо нет
Если нет то повесил бы на входе в торговые залы билборды -ПРОБОВАТЬ ТОВАР НЕЛЬЗЯ
Была такая надпись там где бабуля попробовала? Нет
Значит она имела право пробовать -читай закон о защите прав потребителей

0  0
3.12.2018 15:38
- гость -

а я не удивлюсь если охрана будет за это старух бить. У нас и так то в городе моральный уровень новых русских не ахти а это будет вообще уровень свинарник


да просто комментарии достаточно почитать. я не знаю люди ли это пишут. ничего человеческого не осталось в них. если бы охранник забил старушку, они только поддержали, да сами бы помогли.

0  0
3.12.2018 15:39
- гость -

15:36
майор

Да ты совсем плохой стал.

0  0
3.12.2018 15:39
вон у них там че

В сургутском супермаркете коммунистическому активисту не продали колбасу и йогурт.

В Сургуте разгорелся скандал из-за отказа кассира «Пятерочки» обслуживать коммунистического активиста. Молодой человек посчитал, что клиент магазина должен быть последовательным в своих идеях.

В очереди на кассу мужчина агитировал других покупателей и рассказывал им о необходимости возрождения СССР, а также утверждал, что Советский Союз развалили незаконно и де-факто он еще существует, будучи «оккупированным частной фирмой Российская Федерация».

0  0
3.12.2018 15:40
- гость -

Его услышал кассир, который к несчастью для клиента придерживался противоположных политических взглядов. В результате, когда до активиста дошла очередь, его продуктовая корзина подверглась строгой ревизии — из нее была извлечена сырокопченная колбаса «Московская» («За этим — в спецраспределитель», — сказал кассир) и бутылка йогурта («В СССР такого вообще не было», — добавил он).

Возмущенный покупатель обратился за поддержкой к очереди, однако другие посетители магазина упрекнули его в нетвердых принципах и заподозрили в том, что тот является «фарцовщиком» из-за импортных джинсов. Кто-то из присутствующих пригрозил позвонить в ОБХСС, чтобы там «выяснили, за какие деньги гражданин затоваривается у спекулянтов и просветили как следует». После того, как пожилая женщина ударила его сумкой со словами «Бей фарцу!», активисту пришлось покинуть супермаркет.

0  0
3.12.2018 15:40
- гость -

15:38
Прессовать старуху-воровку это лишнее. Задача охраны предотвращать кражи. Силу применять не имеют права.

0  0
3.12.2018 15:41
майор

И даже если бы и висел билборд ПРОБОВАТЬ ТОВАР НЕЛЬЗЯ и она попробовала
то опять же ее нельзя было принуждать платить - можно было только предложить оплатить в мягкой форме -опять нарушение закона. Человек старый у него может быть 100 болезней подтверждающих о том что он не всегда контролирует свои действия - т.е недееспособен. Применять насилие к недееспособному человеку нельзя -нарушение конституции РФ

0  0
3.12.2018 15:41
- гость -

я не знаю люди ли это пишут

пришельцы пишут, засланные развалить РАссию

0  0
3.12.2018 15:42
- гость -

15:39
Ахахахахаха))))))))

0  0
3.12.2018 15:42
- гость -

Задача охраны предотвращать кражи воот.. он предотвратил? нет, не справился с работой - уволить

0  0
3.12.2018 15:45
- гость -

15:42
В мягкой форме вынудил возместить уничтоженный товар. Наградить премией.

0  0
3.12.2018 15:49
- гость -

3.12.2018 15:31
- гость -

мне вы со своей быдло сетью ничего не должны
просто я стараюсь избегать такие магазины

за фруктами лучше в киоск зайти там и попробовать дадут
и сдачу округлят в твою сторону и как настроение спросят и конфетку ребенку дадут БЕСПЛАТНО

а раз в неделю можно в крупную сеть, где за каждой винограденкой не следят,
а на это у них специальная статья расходов из прибыли

так что назовите свою СЕТКУ проПИАРитесь )))

0  0
3.12.2018 15:50
- гость -

15:41
майор

Недееспособные граждане должны содержаться в определенных заведениях. Эти граждане не в праве заключать сделки, даже такие простые как купля-продажа. Магазин был вправе вообще отказать в обслуживании.

0  0
3.12.2018 15:50
- гость -

В мягкой форме вынудил
эээ... ну вынуждение это и так уже априори нечто противо-личностное же
есть ли в его должностной инструкции применение насилия и давления на покупателей?

0  0
3.12.2018 15:51
- гость -

Недееспособные граждане должны содержаться в определенных заведениях
неа, сейчас малобуйных вообще там не держат, с справкой выпускают
частенько такие встречаются

0  0
3.12.2018 15:52
- гость -

Жду дожить до старости, если получится буду тырить виноград.


ну да, пенсии то не будет

0  0
3.12.2018 15:53
Ашот

15:49
Вай-вай, кокой харощий отзыв, слюшай! Захады ка мне в киоск курагу кушать будим!

0  0
3.12.2018 15:54
- гость -

Я не хожу в киоски, прям все такие приставучие, вылупятся на тебя и покупать ничего не хочется.

0  0
3.12.2018 15:54
15.49


а на это у них специальная статья расходов из прибыли

И что, теперь можно воровать и бесплатно жрать?

0  0
3.12.2018 15:56
- гость -

ну да, пенсии то не будет зачем печалишь опять?

0  0
3.12.2018 15:58
Бабуля

С одной стороны бесплатно ничего в магазинах не дают,но с другой стороны божий одуванчик,что с нее взять..Думаю,что с одной виноградинки никто бы не разорился бы..

0  0
3.12.2018 15:58
- гость -

15:50
Любой человек вправе задержать правонарушителя до приезда полиции.

0  0
3.12.2018 16:03
- гость -

3.12.2018 15:11
Павел

Кассир то причем? Человек сидит на кассе и выполняет свою работу, а тут вы в лицо кассиру мелочью кидаете. Нервы лечите.

0  0
3.12.2018 16:03
- гость -

Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении

0  0
3.12.2018 16:06
- гость -

Просто бабулька была не конфликтная, видела как одна фигачила по хребту охранника костылем.. не знаю суть дела, но если попадется такая бойкая, мало не покажется - кто вздумает задержать

0  0
3.12.2018 16:09
- гость -

16:06
Старухи обезумели от безнаказанности.

0  0
3.12.2018 16:10
майор

Вообще по хорошему сеть чтобы пропиариться каждый выходной должна часть товаров людям старше например 70 лет отпускать БЕСПЛАТНО за счет заведения и пиарить это все на местных СМИ. У них прибыль и оборот будут потом на неделе в 3 раза выше
В америке заходишь в торговую сеть. Там лежат окорочка. Они бесплатные для всех кто что то другое покупает. И этот убыток владельцу перекрывает прибыль - к нему идут тариться все
Это да -политика торговой сети
А в Барнауле что? Жадность. И к своим работникам и к покупателям - жадность жадность жадность в квадрате жадность

0  0
3.12.2018 16:14
- гость -

Майору

должна часть товаров людям старше например 70 лет отпускать

Политрук, одумайся!! Ведь пенсы сами перебью друг друга в давке.

0  0
3.12.2018 16:15
- гость -

3.12.2018 15:54
- гость -

вы гардероб поменяйте а то в 30 лет одеваться как 13летняя ))

0  0
3.12.2018 16:17
- гость -

В машку давно не хожу там персонал злой и невоспитанный очень.

0  0
3.12.2018 16:17
Павел

В таких абсурдных спорах должен побеждать здравый смысл.

0  0
3.12.2018 16:19
- гость -

16:17
Павел
В таких абсурдных спорах должен побеждать здравый смысл.

О как! А не ты ли недавно визжал про горсть мелочи и избиение охранника на улице?

0  0
3.12.2018 16:21
- гость -

А в Барнауле что?
а у нас все что сгнило и пропало продают тут же рядом с надписью распродажа/уцененка

0  0
3.12.2018 16:23
- гость -

а то в 30 лет одеваться как 13летняя )

они со всеми так себя ведут

0  0
3.12.2018 16:25
Кот.Без сапог.

Охранник - чёрт обиженный.

0  0
3.12.2018 16:30
Коту. Без мозг

16:25

Охранник выполнял свою работу. Ничто тебе не мешает оставить номер телефона директору магазина по звонку оплачивать все уворованное старухами.

0  0
3.12.2018 16:33
- гость -

Вот все тут про жадность, про жалких бабулек, недоедающих.....а мне вот одно интересно: как понять: насколько вкусный это же виноград, или еще сто-то другое, если его не попробовать? а если его купишь (по видимо заоблачной цене), а прийдя домой обнаружишь что его есть невозможно? кислый, горький или еще какой-то не тот вкус, который ты хочешь!!!! Раньше всегда на рынках пробовать все предлагали, и, тогда у покупателей возникал выбор: брать это или нет!? А бабульки просто привыкли к такому положению вещей: попробовал - понравилось - купил, а не наоборот. И я считаю нужно в магазинах вводить именно такую систему, это - цивилизованно!!!!

0  0
3.12.2018 16:35
- гость -

16:33
Покупай 3 штуки и пробуй. Лень? Или что мешает тебе это сделать?

0  0
3.12.2018 16:36
Кот.Без сапог.

Охранник выполнял свою работу. Ничто тебе не мешает оставить номер телефона директору магазина по звонку оплачивать все уворованное старухами.

Ты такое же чертило как тот чёрт обиженный. И тупое . ка и он.

0  0
3.12.2018 16:36
- гость -

А бабульки просто привыкли к такому положению вещей: попробовал - понравилось - купил, а не наоборот.

Это где ж они привыкнуть успели?

0  0
3.12.2018 16:38
- гость -

16:36
Кот.Без сапог.

Че, тряпка, завилял своим хвостом облезлым? А ну быстро взял старушку на поруки или слабо?

0  0
3.12.2018 16:42
- гость -

Это где ж они привыкнуть успели?
- Читайте внимательно: на рынках, которые сейчас почти все разогнали и настроили "цивилизованные" супермаркеты с завышенными в 3 раза ценами!
А покупать 1 шт. и пробовать дома, чтобы потом вернуться и купить 1 кг. - бред сивой кобылы!!!

0  0
3.12.2018 16:48
- гость -

16:42
А покупать 1 шт. и пробовать дома, чтобы потом вернуться и купить 1 кг. - бред сивой кобылы!!!

А на рынках ты где пробовал? А купить 1шт и сожрать около кассы тебе религия или конвой не позволяет? Может тебе требуется какая то особоя церемония пожирания винограда?

0  0
3.12.2018 16:50
- гость -

почти все разогнали и настроили "цивилизованные" супермаркеты с завышенными в 3 раза ценами!

Мдяя, нет слов.

0  0
3.12.2018 16:51
- гость -

На рынках на пробу дают все

0  0
3.12.2018 16:52
- гость -

Так нужно посещать рынки, зачем лазить по бездуховным сетям?

0  0
3.12.2018 16:54
- гость -

Удачно у меня Янтарный

0  0
3.12.2018 17:00
- гость -

3.12.2018 16:52
- гость -

так вы скажите что за сеть
и не будем ее посещать

в ленте к примеру - нет такого
в ярче тоже не замечал


что за сеть то?

0  0
3.12.2018 17:03
- гость -

3.12.2018 16:23
- гость -

что-то не замечала, наверное лицом не вышла ...

0  0
3.12.2018 17:04
- гость -

17:00

В другой воровать будете?

0  0
3.12.2018 17:12
Антон

Нужно было дать им два рубля а потом спросить здачу

0  0
3.12.2018 17:14
- гость -

17:12
Нужно было сначала купить, а уж потом хомячить.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:15
Глава Минтруда пообещал упростить процедуру установления инвалидности 0
17:07
Барнаульцы решили "спасать" планетарий от церкви при помощи Интернета 0
16:50
Старый мост через Обь частично перекроют в Барнауле 4 декабря 0
16:34
Жерар Депардье решил оформить прописку в Новосибирске 0
16:30
АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы инженерного моделирования 0
16:23
Жительница Горно-Алтайска хотела купить пикап и стала жертвой мошенника 0
16:12
СМИ: жена Мамаева обвинила мужа в измене 0
16:01
В мэрии Барнаула рассказали, сколько свинок и горок появится на Сахарова 1
15:56
Юноша на Алтае за одну ночь совершил три преступления 0
15:34
Студентам на заметку: сколько будет стоить проездной в Барнауле с 1 января 0
15:25
В США бобры зашли в супермаркет "за покупками" 0
15:11
Стало известно, кто возглавит новое Министерство спорта Алтайского края 3
15:05
ФНС впервые раскрыла сведения о задолженностях компаний по налогам 1
14:49
Авария на трамвайных путях блокировала движение в Барнауле 0
14:32
Дополненная реальность: в магазинах Сибири внедряют технологии будущего 0
14:23
СМИ: объекты по ликвидации химоружия займутся утилизацией отходов 0
14:13
Милонов предложил Деду Морозу поднять пошлины на срубленные ели 5
14:07
Аномальные морозы под -40 градусов накроют Алтайский край 0
13:50
Очевидцы: магазин заставил бабушку в Барнауле оплатить одну виноградину 120
13:40
Гендиректор БГЭС рассказал о новых нормативах на ОДН и лишении субсидий 1
13:33
Суд объявил в международный розыск изобретателя бифидока 1
13:22
Врезались — договорились: жительница Барнаула попала в ДТП в маршрутке 6
13:14
Алтайская поэтесса стала победительницей фестиваля "Пушкин в Британии" 7
13:01
Лыжный сезон на "Трассе здоровья" открыли в Барнауле: обзор Instagram 2
12:48
Шахта в Алтайском крае возобновила работу после задымления и эвакуации 1
12:34
Остаемся зимовать: как прошел лебединый праздник на Алтае 1
12:21
Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону 16
12:15
Интерьер вашей мечты: полезные советы по созданию 2
12:13
Интернет-ухажера судят на Алтае за разбой с угрозой оружием своей знакомой 0
12:02
Сборную РФ сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020 0
12:00
Знания и активность поощряются: для учащихся Политеха утверждены премии 0
11:53
"Каждый год 31 декабря": конкурс новогодних историй от Amic.ru 0
11:34
Посетитель кафе в Белокурихе надел чужую куртку поверх своей и скрылся 0
11:30
Гуру зимних каникул: как провести время школьного отдыха с пользой 0
11:21
Сотовая связь нового поколения появится в РФ к 2024 году 1
11:12
Плохая видимость: водителей предупреждают о метели на трассе под Барнаулом 0
11:06
Большой адронный коллайдер простоит без работы два года 1
10:51
Более 2000 кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря 0
10:33
Полиция в Сургуте задержала "ночных бабочек" из Алтайского края 11
10:22
Шнуров написал провокационные стихи о барнаульском планетарии 33
10:13
Эксперты рассказали о правильном расположении гирлянды на елке 3
10:04
В сеть "утекли" характеристики "Яндекс.Телефона" 10
10:00
Золотые руки: выявлены финалисты первого краевого конкурса учителей труда 0
09:48
Стоп-кадр. Новогодняя Елка в Барнауле: начало 4
09:34
Да будет свет: для барнаульцев подготовлен арсенал электротехники 0
09:23
Губернатор и спикер АКЗС поздравили юристов Алтая с праздником 1
09:16
Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление фанатов "Ленинграда" 10
09:07
Алтай потряхивает: в регионе зафиксирован новый подземный толчок 0
08:56
Алтайский край занял 73 место в рейтинге зарплат 16
08:39
Барнаул "встал" в девятибалльных пробках утром 3 декабря 0
08:22
Полмиллиона "тунеядцев" обнаружили в Белоруссии 0
08:18
Как 34-летний автомобиль из Барнаула покорил канадскую автовыставку 1
08:06
Рыжая и прекрасная: фото великолепной актрисы Джулианны Мур 18
07:50
Рокер и потомок Николая II: интересные факты о великом Оззи Осборне 13
07:34
Чиновников Алтайского края научили работать "антимонопольно" 2
07:19
Квартиру с сауной и подземным гаражом продают в Барнауле за 11 млн рублей 0
07:03
Новое заведение откроется на месте ресторана "Цицаки" в Барнауле 1
06:48
Не обязательно дерево: самые удивительные новогодние елки 4
06:32
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с мороза, снега и метелей 0
06:17
Удовлетворительно: Сергей Дугин поставил оценку очистке дворов в Барнауле 10
06:01
Борьба за экономичного клиента: что происходит на рынке сибирского ритейла 0
23:41
Названо возможное происхождение блестящего предмета на Марсе 2
22:14
Названы соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Евро-2020 0
21:32
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 7
20:16
Канадского бойца госпитализировали после боя с Гвоздиком 2
19:41
Порошенко заявил о планах России захватить Мариуполь и Бердянск 6
19:22
Российский борец через 10 лет получил золотую медаль Олимпиады 2008 года 2
18:44
От -28 до -8: погода в Алтайском крае на 3 декабря 0
18:15
Топилин анонсировал эксперимент по сокращению бедности в России 12
17:49
Алтайский музей Германа Титова вошел в десятку самых любимых музеев страны 0
17:04
"Елочка мне нравится?": бийский пенсионер матом ответил на вопрос о елочке 10
16:28
Барнаульцы жалуются на занесенные снегом светофоры и полосы стоп-линий 0
16:08
Комментатор из Алтайского края Михаил Меламед назван "Новым голосом спорта" 1
15:33
Автобус врезался в троллейбус на остановке в Барнауле из-за гололеда 0
15:11
Разбившимся в ДТП юным спортсменам власти отказались предоставить транспорт 0
14:46
Лучшие десерты и напитки сезона выбрали на "Алтайской зимовке" 0
14:11
Путин пообещал Аргентине помочь в строительстве 700 километров дороги 9
13:51
Новогодний городок обустроят в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской 3
13:21
Предложение Соловьева отменить визы для европейцев высмеяли в Сети 1
12:53
Джеки Чан рассказал, как во время ссоры с женой бросил сына через комнату 0
12:25
Сотни акул оккупировали знаменитый пляж в Таиланде 0
11:45
Момент наезда на пешехода на переходе в Барнауле попал на видео 29
11:21
Лукашенко считает, что Беларусь во главе с ним Западу "абсолютно не нужна" 0
10:42
Россия и Аргентина подписали соглашение в области мирного атома 0
10:17
Захарова ответила на запрет Киева журналистам посещать Крым 4
09:51
Путин отреагировал на сравнение России с "террористическими организациями" 1
09:25
Путин на G20 рисовал схемы, чтобы разъяснить ситуацию в Керченском проливе 0
08:56
Командующего Пятым флотом США обнаружили мертвым в Бахрейне 0
08:44
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма "Хантер Киллер" 2
07:50
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 41
07:34
Барнаульцев массово "завлекают" на "Трассу здоровья" 10 путевками в Австрию 1
07:19
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 38
07:03
Двухуровневый пентхаус с террасой и сауной продают в Барнауле за 19,9 млн 2
06:48
Ангельская Люси Лью: фото экзотичной голливудской дивы 2
06:32
Чистые эмоции: дети и их реакция на подарки 0
06:17
Холодно, скользко и снежно: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Алтайский край остается аутсайдером по уровню зарплат в Сибири 7
23:34
Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка 0
22:22
Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными 0
21:28
Биоинженер из России создал в США роботов, способных находить рак 0
20:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего 0
19:49
Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды 33
19:19
СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани 0
18:44
От -32 до -13: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
18:02
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Аляске 1
17:40
Видео из VIP-камеры Цеповяза появилось в Сети: кресла и набор для чаепития 4
17:18
Призыв не пускать на Украину женщин оценили в Совете при президенте России 0
16:46
Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего 0
16:21
Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине 0
15:35
Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия" 12
15:01
Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца 0
14:44
Люди, птицы и Снегурочки: фотографии с "Алтайской зимовки" 0
14:18
Умер бывший президент США Джордж Буш - старший 0
13:34
Алтайский губернатор Виктор Томенко объяснил, зачем он стал единороссом 7
13:22
Жителям Алтайского края напомнили правила поведения на льду 0
12:32
"Еще больше объединит нас": Лоор о вступлении Томенко в "Единую Россию" 4
12:01
Алтайский губернатор Виктор Томенко заявил о вступлении в "Единую Россию" 5
11:42
Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 0
11:11
Алтайское село несколько дней проведет без воды и света из-за непогоды 1
10:46
Порошенко назвал необходимый уровень минимальной зарплаты на Украине 0
10:24
Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего 1
09:42
Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет 1
09:25
Быстрой езде на автомагистралях будут учить в автошколах 0
08:51
Вино и "чебуреки": СМИ рассказали о меню глав государств на саммите G20 0
08:34
Стало известно, когда должна заработать российская база на Луне 1
08:06
66 студентов и аспирантов получат премии от главы Барнаула в 2019 году 0
07:50
Вашингтон-град: интересные факты о столице Соединенных Штатов 2
07:34
Куда сходить в Барнауле в первые зимние выходные 0
07:19
Около 2000 новых случаев ВИЧ выявлено в Алтайском крае с начала 2018 года 1
07:03
Элитную квартиру с камином и видом на заречье продают в Барнауле за 15 млн 0
07:00
Танцы на льду и полеты в небе: чем удивит "Алтайская зимовка" в 2018 году 0
06:48
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 0
06:32
Красотки играют в хоккей: девушки с клюшками 0
06:17
Мороз со снегом, метелями и гололедом обещают в Алтайском крае 1 декабря 0
06:01
Площадь Сахарова закрывают для движения в центре Барнаула на полтора месяца 0
05:07
Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе 1
04:05
Noise MC устроит концерт на Украине, несмотря на запрет властей Киева 0
03:06
В Роскачестве объяснили, как обезопасить аккаунты в социальных сетях 0
02:09
Порошенко рассказал о "двух плохих новостях" для Путина 3
01:09
Опрос: россияне стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным 0
00:11
Билет на электричку в Москве можно будет "оплатить лицом" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.