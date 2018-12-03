Фото: vechernijmelitopol.com.ua
Пожилую женщину заставили заплатить за одну съеденную ею виноградину в магазине, расположенном в центре города, сообщила жительница краевой столицы в социальных сетях.
Заметка об этом случае опубликована в сообществе Barnaul 22. Очевидица отмечает, что сей курьез имел место накануне в магазине одной из крупных сетей на проспекте Ленина, приблизительно в три часа дня.
"Пожилая женщина, приблизительно на вид лет 80, прилично одетая, решила попробовать одну виноградинку. Это заметил местный доблестный страж продовольственных рядов и был крайне возмущен настолько наглым поведением старушки. Он долго отчитывал бабушку за то, что она посмела съесть виноградинку в количестве одна штука, после чего решил восстановить справедливость и возместить убытки. Он оторвал от грозди одну виноградинку и отнес ее на кассу, заставив кассира взвесить, а стоимость высчитать с пожилой преступницы", — указывает автор поста.
Также горожанка уточняет, что таким подходом в общении с покупательницей возмутились другие клиенты магазина. Однако за охранника, как отмечается, заступились оба кассира, заявив: "Мы не должны платить недостачу за вас".
"Данная виноградина вышла по цене аж на целый рубль и двадцать копеек, но благодаря своевременному вмешательству бдительного сотрудника местной охраны магазин не понесет убытков", — также говорится в сообщении.
Редакция портала Amic.ru, не исключая, что вышеописанный случай может быть преподнесен несколько однобоко, обращается к своим читателям с вопросом, становились ли они свидетелями подобных историй.
Комментарии
взяла бы очевидица и оплатила за бабулю
зы. недоумные из этого паблика по ходу даже на похоронах своих родителей писать и фотать не перестанут
кто не работал в торговле то не поймет, вот так каждый пробует, а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит
Съемка в магазине Съемка в магазинеИмеет ли право покупатель фотографировать товар в магазине? Любой клиент торговой точки имеет полное право заснять понравившийся товар на камеру, например, чтобы обсудить дома с семьей возможную покупку. Любительские съемки для личного пользования разрешены, невзирая на запреты охраны. Другое дело, если съемка ведется для коммерческой деятельности. Без согласования с администрацией магазина нельзя снимать рекламные плакаты в торговом зале. Согласно Конституции РФ, граждане имеют право на свободу поиска и получения информации, если это не противоречит закону.
жлобы
названия магазина или сетки пожалуййййста озвучьте !!! информация не полная
Все правильно сделал. Сейчас виноградинку, потом помидорку хеннеси запить захочет.
14:11 Хочешь знать, что бы не вляпаться при "дегустации" ?
зажрались пенсы, привыкли к бесплатному
Шок!!! Сенсация! В сибирском магазине не дают жрать бесплатно!
а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит сами продавцы сжирают коробками, каждый день в марийке тетки берут горстями конфеты и идут чай пить в подсобку, так что не надо ляля
Я всегда пробую по чуть чуть, никто ничего не говорит, просто реально на бабку напоролись.
Одна виноградинка аж целых рубль двадцать? Это сколько ж у вас виноград-то стоит?!
А вообще, магазину надо было бы бабке премию Дарвина выдать - за отчаянность! Виноград-то был немытый, и не факт, что по полу не валяли... Про то, чем накачан этот супервиноград внутри - уже молчу. Последствия для бабки могут быть весьма печальны!
Дома родителям тоже по счёту выдаёте?
14:20
Тебя е, что и с чем пьют продавцы? Или предлагаешь им еще и за жадных старух платить?
Со мной был подобный случай. После похорон мамы(была, конечно не вменяемая), зашла в "Марию Ра", подошла к развалу конфет и так не спеша выбрала конфету, развернула и стала есть не торопливо у всех на глазах. Подошел охранник и сказал"Приятного аппетита". Я на него смотрю и даже не понимаю где я и что делаю и продолжаю есть. Он, наверно точно подумал, что я "ку - ку", ничего не сказал и отошел. Я вышла из магазина - дальше ничего не помню.
Одна старушка - уже рубль. Сколько их, старушек этих.
3.12.2018 14:20
- гость -
откуда вы знаете?
Вы знаете, а меня это удивляет, что наши люди так себя ведут, как на базаре. Хочу и попробую прям в магазине. Конечно, данный случай не оправдываю, бабулю жаль. Но, буквально на выходных, две особи женского пола насыпали в мешочки орешки соленые, и откровенно трескали их, гуляя между рядами. естественно, никто этот товар оплачивать не собирался, всё съели еще до того, как подошли к кассе.
А еще, возмущает, когда ходят едят и пьют и с пустой тарой идут на кассу. Вот вы, взрослые люди, ну неужели так трудно оплатить товар, а потом уже пить/есть его?
И кстати, периодически встреча. в огромных гипермаркетах пустые коробочки от сока/обертки. Т.е тут же стрескали и выкинули.
Воспитание, увы...или бессовестность
Не имели права, засудить магаз.
откуда вы знаете? Вижу регулярно, приходите посмотрите.
Валь -пошли чай пить- я конфет взяла
3.12.2018 14:35
- гость -
ссылку на закон киньте, пожалуйста. по какома закону покупатель имеет право съесть товар в мгазине бесплатно? а можн в строительном магазине сходить по малой нужде у=в унитаз, стоящий на витрине?
3.12.2018 14:36
- гость -
так они потом недостачу на всех разделят
14:36 За свою недостачу сами и оплатят. Какое твое собачье дело?
Какие все нервные - не нравится им что другие делают в магазинах, ну не ходите или глаза закройте.
так они потом недостачу на всех разделят сначала обманут на эту сумму а потом и ага
3.12.2018 14:40
- гость -
что значит "не ходите". охранник должен не ходить на работу, чтобы нервную систему бабули -воришки сберечь?
О шавки брякают - все работники магазов отписались?
14:41 В чек смотри внимательней,
3.12.2018 14:42
- гость -
там речь не про охранников
Пойду семак наберу на халяву, а Вы тут пишите побольше.
14:42 Виноградинку с пола хошь?
3.12.2018 14:42
- гость -
учитесь формулировать свою мысль внятно.
читайте книги, это очень помогает в формировании словарного запаса
сколько человек посещает ежеднено крупный супермаркет? думаю, что несколько тысяч. если каждый съест виноградинку, конфетку, печенюшку продавцы всю за за недостачу отдадут
На рынке и в мелких несетевых магазинчиках всегда было можно, продавцы даже сами предлагают. Сетевой супермакет - совсем же другое дело, тут маржа падает. Не пресечешь хищения - по миру пойдешь, 100 бабушек - уже 120 рублей убытку!
Многие сети вообще не держат охраны, просто закладывают эти полпроцента в наценку.
Присвоить охраннику почетное звание "Зоркий глаз"!.. Выдать премию 15% от суммы самоотверженно пресеченного ущерба и повесить фотографию героя на Доску почета... Так держать!
Все бы ничего, но 50-75% этого винограда пойдет в помойку, т.к. он очень быстро портится. Эти деньги тоже вычтут из з\п кассиров и охраны?
Надо было по максимуму, тревожную кнопку жать, омон, менты, бабку в пятак, потом лет 5 строгоча, а так слишком просто отделалась)))
В Европе это нормальная ситуация пробовать фрукты в магазинах - т.к. это включено в стоимость. Только в России, где кстати тоже это ключено в стоимость, люди покупают говно и давятся им дома - куплено ж,
3.12.2018 14:44
- гость -
Разуйте глаза и не думайте задним местом.
Все бы ничего, но 50-75% этого винограда пойдет в помойку, т.к. он очень быстро портится. Эти деньги тоже вычтут из з\п кассиров и охраны?
Его просто спишут. И вот уже тут в дело должны вступить старушки и дегустировать вволю прямо с места утилизации.
14:57
Если не устривают местные магазины, то вы всегда можете себе позволить европейские магазины.
сколько человек посещает ежеднено крупный супермаркет? думаю, что несколько тысяч. если каждый съест виноградинку, конфетку, печенюшку продавцы всю за за недостачу отдадут
все усушки-утруски-потери включены в цену.
как охранник определил, оторвав одну виноградинку от кисти, что она такая же, как у бабушки?
куда он ее дел после завешивания на кассе?
Я позволяю себе разные магазины, везде хорошо, кстати чепопалочный виноград у нас продают, хоть запробуйся.
все усушки-утруски-потери включены в цену
Это повод жрать в магазине бесплатно? Часто так делаешь?
куда он ее дел после завешивания на кассе? купил супер клей и приклеил к кисточке
Напишите какой магазин это?
Лично схожу сожру винограда и мелочью кину в рожу кассира.
И всех призываю так же сделать.
Охраннику могу на улке отвещать люлей если не забоится выйти. А то на бабусек пенсионеров они все смелые.
Иногда можно
А если такая старушка лет за 80 полный карман куртки набивает виноградом?
При всем моем уважении к пожилым людям я была в шоке, когда лично увидела эту картину. Продавцам буквально пришлось вытряхивать виноград у нее из кармана. Правда, ее не стыдили, не выгоняли. Напротив, одна из продавщиц прошла с ней вместе по рядам, сложила ей в корзину продукты по списку на листочке (был у бабули с собой) и проводила на кассу. А кассир уже потом сказала, что эта старушка часто здесь бывает и ВСЕГДА что-то в карманы прячет.
Но бабушка же. Неужели вам совсем-совсем не жалко бабушку? Она стоит такая маленькая, несчастная, с огромными слезящимися глазами, жмякает беззубыми челюстями одинокую виноградинку, тщетно пытаясь её раскусить, и тут тучи, гром, молнии, и из кромешной тьмы со зловещим хохотом выходит трёхметровый клыкастый охранник, хватает бабушку огромной волосатой немытой лапищей, волочёт её по полу к кассе, швыряет на движущуюся ленту, приставляет огромный револьвер 50-го калибра к её мягкой морщинистой голове, пока кассиры, сатанински хохоча, выуживают из её кармана последние рубь двадцать... Сердца у вас нет...
что за сетка то?
Охранник побеспокоился о бабкином здоровье-зачем жрать не мытый виноград, грязным руками, еще в инфекцию попадет. А деньги потребовал, чтоб до бабки мысль о санитарии лучше дошла.
Одну так уже повязали,с сырком плавленным за 10 рублей, который она забыла из кошелки достать на кассе, бабулька от стыда прям там и померла...
этот герой тоже рисковал себе такой геморрой на оппуу заработать из-за виноградинки...
в мария-ра в бывшем магазине "барнаул"
видел как охранники бегали вокруг одной бабушки
у них прям там спецоперация была )))
по рации переговаривались
и подсматривали из-за угла за ней
мне кажется у них уже какаято фобия на бабушек
на Ленина до фига крупных сетей, Рашка, Лента, Пятерочка... а в прочем везде такое может быть
15:17 Старухи часто воруют в магазинах. Сказывается коммунистическое прошлое и тотальная нехватка всего.
Давайте отделять недосдачу от жадности
Если с магазине недосдача то делить ее на весь персонал магазина -это прямое нарушение прав работников этого магазина. Нельзя направлять недосдачу на персонал - это прямое неуважение работников
Работодатель должен был заложить отдельную статью на недосдачу и потом с нее восполнять. Только если есть доказанный факт вины конкретного работника тогда ему можно предьявить взыскание и то не больше скольких то процентов от его зарплаты
У нас в Барнауле в крупных сетях впрямую нарушаются права работников - и это факт
Что касается этого случая. Важно то как отреагировал на действия охранника владелец сети. На его аморальный поступок. Если он не накажет охранника то это его распоряжение и жадность. Аморальная жадность ибо проба винограда тоже должна быть заложена в его бюджет
Я кажется знаю что и как нужно мутить, пока бабулька отвлекает тыреньем виноградинок, можно по крупному поесть в отделе колбасс
3.12.2018 15:19
- гость -
15:17 Старухи часто воруют в магазинах. Сказывается коммунистическое прошлое и тотальная нехватка всего.
а я не удивлюсь если охрана будет за это старух бить. У нас и так то в городе моральный уровень новых русских не ахти а это будет вообще уровень свинарника
майор
Опять начинаешь?
3.12.2018 15:20
- гость -
хорошая схема
бабушка с внучком заходит в магаз
пока все за ней бегают
внучек ест и пьет ))
Раньше когда не было открытого доступа в магазине, не сильно поворуешь, это сейчас отгрохают ангаров и камер натыкают.
Главное внука не в Марийку водить - чеб совсем не травануться.
3.12.2018 15:13
- гость -
А если такая старушка лет за 80 полный карман куртки набивает виноградом?
подарить ей этот виноград и все
люди старше 70 лет как дети и к ним нужно относиться с уважением
15:24
Советскому человеку противопоказан открытый доступ к товарам в магазине. Менталитет не тот. На примере бабки-виноградницы мы видим это.
15:25
майор
А давай ты будешь им дарить за свой счет, а? Как ты на это смотришь?
3.12.2018 15:29
- гость -
в каждой сети это должно быть заложено
15:30
Кому должно? Тебе?
Жду дожить до старости, если получится буду тырить виноград.
3.12.2018 15:29
- гость -
А давай ты будешь им дарить за свой счет, а? Как ты на это смотришь?
Не владею торговыми сетями. Если б владел то либо дарил бы либо нет
Если нет то повесил бы на входе в торговые залы билборды -ПРОБОВАТЬ ТОВАР НЕЛЬЗЯ
Была такая надпись там где бабуля попробовала? Нет
Значит она имела право пробовать -читай закон о защите прав потребителей
а я не удивлюсь если охрана будет за это старух бить. У нас и так то в городе моральный уровень новых русских не ахти а это будет вообще уровень свинарник
да просто комментарии достаточно почитать. я не знаю люди ли это пишут. ничего человеческого не осталось в них. если бы охранник забил старушку, они только поддержали, да сами бы помогли.
15:36
майор
Да ты совсем плохой стал.
В сургутском супермаркете коммунистическому активисту не продали колбасу и йогурт.
В Сургуте разгорелся скандал из-за отказа кассира «Пятерочки» обслуживать коммунистического активиста. Молодой человек посчитал, что клиент магазина должен быть последовательным в своих идеях.
В очереди на кассу мужчина агитировал других покупателей и рассказывал им о необходимости возрождения СССР, а также утверждал, что Советский Союз развалили незаконно и де-факто он еще существует, будучи «оккупированным частной фирмой Российская Федерация».
Его услышал кассир, который к несчастью для клиента придерживался противоположных политических взглядов. В результате, когда до активиста дошла очередь, его продуктовая корзина подверглась строгой ревизии — из нее была извлечена сырокопченная колбаса «Московская» («За этим — в спецраспределитель», — сказал кассир) и бутылка йогурта («В СССР такого вообще не было», — добавил он).
Возмущенный покупатель обратился за поддержкой к очереди, однако другие посетители магазина упрекнули его в нетвердых принципах и заподозрили в том, что тот является «фарцовщиком» из-за импортных джинсов. Кто-то из присутствующих пригрозил позвонить в ОБХСС, чтобы там «выяснили, за какие деньги гражданин затоваривается у спекулянтов и просветили как следует». После того, как пожилая женщина ударила его сумкой со словами «Бей фарцу!», активисту пришлось покинуть супермаркет.
15:38
Прессовать старуху-воровку это лишнее. Задача охраны предотвращать кражи. Силу применять не имеют права.
И даже если бы и висел билборд ПРОБОВАТЬ ТОВАР НЕЛЬЗЯ и она попробовала
то опять же ее нельзя было принуждать платить - можно было только предложить оплатить в мягкой форме -опять нарушение закона. Человек старый у него может быть 100 болезней подтверждающих о том что он не всегда контролирует свои действия - т.е недееспособен. Применять насилие к недееспособному человеку нельзя -нарушение конституции РФ
я не знаю люди ли это пишут
пришельцы пишут, засланные развалить РАссию
15:39
Ахахахахаха))))))))
Задача охраны предотвращать кражи воот.. он предотвратил? нет, не справился с работой - уволить
15:42
В мягкой форме вынудил возместить уничтоженный товар. Наградить премией.
3.12.2018 15:31
- гость -
мне вы со своей быдло сетью ничего не должны
просто я стараюсь избегать такие магазины
за фруктами лучше в киоск зайти там и попробовать дадут
и сдачу округлят в твою сторону и как настроение спросят и конфетку ребенку дадут БЕСПЛАТНО
а раз в неделю можно в крупную сеть, где за каждой винограденкой не следят,
а на это у них специальная статья расходов из прибыли
так что назовите свою СЕТКУ проПИАРитесь )))
15:41
майор
Недееспособные граждане должны содержаться в определенных заведениях. Эти граждане не в праве заключать сделки, даже такие простые как купля-продажа. Магазин был вправе вообще отказать в обслуживании.
В мягкой форме вынудил
эээ... ну вынуждение это и так уже априори нечто противо-личностное же
есть ли в его должностной инструкции применение насилия и давления на покупателей?
Недееспособные граждане должны содержаться в определенных заведениях
неа, сейчас малобуйных вообще там не держат, с справкой выпускают
частенько такие встречаются
Жду дожить до старости, если получится буду тырить виноград.
ну да, пенсии то не будет
15:49
Вай-вай, кокой харощий отзыв, слюшай! Захады ка мне в киоск курагу кушать будим!
Я не хожу в киоски, прям все такие приставучие, вылупятся на тебя и покупать ничего не хочется.
а на это у них специальная статья расходов из прибыли
И что, теперь можно воровать и бесплатно жрать?
ну да, пенсии то не будет зачем печалишь опять?
С одной стороны бесплатно ничего в магазинах не дают,но с другой стороны божий одуванчик,что с нее взять..Думаю,что с одной виноградинки никто бы не разорился бы..
15:50
Любой человек вправе задержать правонарушителя до приезда полиции.
3.12.2018 15:11
Павел
Кассир то причем? Человек сидит на кассе и выполняет свою работу, а тут вы в лицо кассиру мелочью кидаете. Нервы лечите.
Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении
Просто бабулька была не конфликтная, видела как одна фигачила по хребту охранника костылем.. не знаю суть дела, но если попадется такая бойкая, мало не покажется - кто вздумает задержать
16:06
Старухи обезумели от безнаказанности.
Вообще по хорошему сеть чтобы пропиариться каждый выходной должна часть товаров людям старше например 70 лет отпускать БЕСПЛАТНО за счет заведения и пиарить это все на местных СМИ. У них прибыль и оборот будут потом на неделе в 3 раза выше
В америке заходишь в торговую сеть. Там лежат окорочка. Они бесплатные для всех кто что то другое покупает. И этот убыток владельцу перекрывает прибыль - к нему идут тариться все
Это да -политика торговой сети
А в Барнауле что? Жадность. И к своим работникам и к покупателям - жадность жадность жадность в квадрате жадность
Майору
должна часть товаров людям старше например 70 лет отпускать
Политрук, одумайся!! Ведь пенсы сами перебью друг друга в давке.
3.12.2018 15:54
- гость -
вы гардероб поменяйте а то в 30 лет одеваться как 13летняя ))
В машку давно не хожу там персонал злой и невоспитанный очень.
В таких абсурдных спорах должен побеждать здравый смысл.
16:17
Павел
В таких абсурдных спорах должен побеждать здравый смысл.
О как! А не ты ли недавно визжал про горсть мелочи и избиение охранника на улице?
А в Барнауле что?
а у нас все что сгнило и пропало продают тут же рядом с надписью распродажа/уцененка
а то в 30 лет одеваться как 13летняя )
они со всеми так себя ведут
Охранник - чёрт обиженный.
16:25
Охранник выполнял свою работу. Ничто тебе не мешает оставить номер телефона директору магазина по звонку оплачивать все уворованное старухами.
Вот все тут про жадность, про жалких бабулек, недоедающих.....а мне вот одно интересно: как понять: насколько вкусный это же виноград, или еще сто-то другое, если его не попробовать? а если его купишь (по видимо заоблачной цене), а прийдя домой обнаружишь что его есть невозможно? кислый, горький или еще какой-то не тот вкус, который ты хочешь!!!! Раньше всегда на рынках пробовать все предлагали, и, тогда у покупателей возникал выбор: брать это или нет!? А бабульки просто привыкли к такому положению вещей: попробовал - понравилось - купил, а не наоборот. И я считаю нужно в магазинах вводить именно такую систему, это - цивилизованно!!!!
16:33
Покупай 3 штуки и пробуй. Лень? Или что мешает тебе это сделать?
Охранник выполнял свою работу. Ничто тебе не мешает оставить номер телефона директору магазина по звонку оплачивать все уворованное старухами.
Ты такое же чертило как тот чёрт обиженный. И тупое . ка и он.
А бабульки просто привыкли к такому положению вещей: попробовал - понравилось - купил, а не наоборот.
Это где ж они привыкнуть успели?
16:36
Кот.Без сапог.
Че, тряпка, завилял своим хвостом облезлым? А ну быстро взял старушку на поруки или слабо?
Это где ж они привыкнуть успели?
- Читайте внимательно: на рынках, которые сейчас почти все разогнали и настроили "цивилизованные" супермаркеты с завышенными в 3 раза ценами!
А покупать 1 шт. и пробовать дома, чтобы потом вернуться и купить 1 кг. - бред сивой кобылы!!!
16:42
А покупать 1 шт. и пробовать дома, чтобы потом вернуться и купить 1 кг. - бред сивой кобылы!!!
А на рынках ты где пробовал? А купить 1шт и сожрать около кассы тебе религия или конвой не позволяет? Может тебе требуется какая то особоя церемония пожирания винограда?
почти все разогнали и настроили "цивилизованные" супермаркеты с завышенными в 3 раза ценами!
Мдяя, нет слов.
На рынках на пробу дают все
Так нужно посещать рынки, зачем лазить по бездуховным сетям?
Удачно у меня Янтарный
3.12.2018 16:52
- гость -
так вы скажите что за сеть
и не будем ее посещать
в ленте к примеру - нет такого
в ярче тоже не замечал
что за сеть то?
3.12.2018 16:23
- гость -
что-то не замечала, наверное лицом не вышла ...
17:00
В другой воровать будете?
Нужно было дать им два рубля а потом спросить здачу
17:12
Нужно было сначала купить, а уж потом хомячить.