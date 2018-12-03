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Комплексы по утилизации опасных отходов, включая батарейки и градусники, построят в РФ на базе четырех объектов по уничтожению химоружия в Приволжье и Зауралье. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службы Минприроды и Минпромторга.
В ведомстве изданию сообщили, что речь идет об объектах "Марадыковский" в Кировской области, "Камбарка" в Удмуртии, "Щучье" в Курганской области и "Горный" в Саратовской области.
В феврале о возможности перепрофилировать полигоны по уничтожению химоружия для обезвреживания отходов первого и второго классов говорил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Позже руководитель госкорпорации "Росатом", которую хотят сделать оператором утилизации опасных отходов, Алексей Лихачев сообщал о планах создать соответствующие мощности в Центральной части РФ.
Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" была принята в 1996 году. Ее реализация велась на семи объектах с 2002 года. Последний в России химический боеприпас уничтожили осенью прошлого года.
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