Вторник, 4 Декабрь, 09:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,29
€ 75,39
279099
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Большой или маленький: какой выбрать?

, ИА "Амител"
Полезные советы по выбору кулера для воды

Кулеры выбирают те люди, которые навсегда хотят решить для себя проблему чистой и полезной питьевой воды. И действительно, бутилированная вода, в отличие от фильтрованной, добывается из артезианского источника, где вода изначально чиста и содержит только полезные минералы.

И если вы цените свое здоровье и комфорт, воспользуйтесь советами по выбору этой техники.

Совет 1. Обратите внимание на тип охлаждения. 

Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением. Электронное охлаждение происходит с помощью элемента Пельтье. Такие кулеры охлаждают воду медленнее, чем компрессорные аппараты, но при этом они легкие и недорогие, а температура охлаждения 10-15°С.

Кулер с электронным охлаждением подойдет для квартиры и небольшого офиса. 

Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее. Температура охлаждения при этом регулируется от 5 до 10°С. Такие аппараты тяжелее своих собратьев и подходят для больших семей или офисов, а также всех любителей холодных напитков.

Совет 2. Определитесь с местом размещения кулера.

Для небольших помещений больше всего подходят настольные кулеры. Они компактны, но требуют специально выделенного места на столешнице или тумбе.

Напольные кулеры можно поставить в любом удобном месте, главное, чтобы поблизости была розетка.

Совет 3. Любите комфорт? Выбирайте кулер с дополнительными функциями.

Кулер сегодня — это больше, чем холодная и горячая вода. Современные аппараты имеют дополнительные опции:

— Нижняя загрузка. Бутыль в таком кулере устанавливается снизу, внутрь аппарата. Даже хрупкая девушка с легкостью справится с этой задачей.

— Холодильник. Кулеры с холодильником — отличное решение для офиса. В нем удобно хранить обеды и охлаждать напитки.

— Акваняня — это кнопка блокирует подачу горячей воды. С такой опцией родители могут быть спокойны за безопасность детей.

— Встроенный шкафчик. Дополнительное место хранения чая, кофе и других полезных вещей особенно ценно в небольших помещениях.

Кулер для полезной воды выбрать легко, особенно когда есть, из чего выбирать.

"Легенда жизни" предлагает напольные и настольные кулеры с различным типом охлаждения и дополнительными полезными опциями. До 15 января успейте купить компактный настольный кулер за 3500 рублей или напольный со шкафчиком — за 4500 рублей.

Подробности акции по телефонам: в Барнауле — 777-777, в Бийске — 400-000 или на сайте Барнаульской водяной компании.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:34
Трамп назвал необыкновенной встречу с Си Цзиньпином 0
09:26
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске 0
09:13
Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога 2
09:07
СМИ: ФАС поддержала размещение пугающих надписей на бутылках алкоголя 3
09:00
Большой или маленький: какой выбрать? 0
08:58
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко 1
08:42
Барнаул "сковали" девятибалльные пробки утром 4 декабря 4
08:21
Самым богатым блогером на YouTube оказался семилетний мальчик 1
08:16
Как метеозависимым людям пережить погодные изменения 0
08:02
Разгадать тайну бродячего цирка предлагают барнаульцам 0
07:50
Не сдавайся: цитаты известного мотиватора Ника Вуйчича 0
07:34
Когда быть слабой не позволяет жизнь 4
07:22
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 12
07:15
Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле 2
07:03
Элитную квартиру с видом на Обь и туркластер продают в Барнауле за 9,2 млн 5
06:48
Новогодние фотографии редакции Amic.ru 0
06:32
Маленькие дети и их большие собаки: очаровательные фото 0
06:17
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 6
06:01
Ночью под -40, днем под -30: аномальные холода пришли в Алтайский край 1
05:09
19-летняя жительница Ростова стала "Мисс мировая красавица — 2018" 0
04:03
СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи 0
03:04
Женщина в Петербурге отправилась в колонию за попытку продать сына 0
02:09
Тверская область первой из регионов РФ отключила аналоговое телевещание 0
01:08
Директор Ротару объяснил отказ певицы выступать в России 6
00:12
Московский сайт детской одежды заподозрили в организации проституции 0
23:57
Средняя цена нового автомобиля выросла в России до 1,4 млн рублей 0
23:38
Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений 0
23:21
Горячая линия по вопросам качества детских товаров заработала на Алтае 0
22:48
Депутат Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов 4
22:36
ДТП временно парализовало движение трамваев Барнауле 0
22:21
Севастополь назвали российским в Книге рекордов Гиннесса 2
21:58
В недостроенном доме в Москве нашли скелеты двух человек 0
21:41
"Победа" предложила ввести платную регистрацию в аэропортах 0
21:22
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с РФ 0
20:58
В Москве нашли тело молодого футболиста "Локомотива" 0
20:39
Послания Путина Федеральному собранию не будет в этом году 2
20:21
Трое экс-полицейских пойдут под суд за незаконное задержание бийчанина 3
19:47
Ученые научились определять пол и возраст человека по постам в соцсетях 4
19:23
Россиян предупредили о росте атак на банковские карты перед Новым годом 0
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, аномальные холода и Алтайская зимовка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 декабря
18:53
В Бийске потолок квартиры частично обрушился на двухлетнего ребенка 0
18:41
В Кремле объяснили неформальное рукопожатие Путина и саудовского принца 3
18:23
СК проверит инцидент с температурой на рейсе Новосибирск - Екатеринбург 0
17:55
Более десятка рейсов задержали в аэропорту Симферополя из-за тумана 0
17:51
Минстройтранс края отправился спасать безнадежно замерзающий Змеиногорск 0
17:32
СМИ: в России усилят контроль за системой маркировки товаров 0
17:22
СК: двое братьев на Алтае избили и выкинули с пятого этажа своего знакомого 0
17:15
Глава Минтруда пообещал упростить процедуру установления инвалидности 0
17:07
Барнаульцы решили "спасать" планетарий от церкви при помощи Интернета 12
16:50
Старый мост через Обь частично перекроют в Барнауле 4 декабря 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.