Кулеры выбирают те люди, которые навсегда хотят решить для себя проблему чистой и полезной питьевой воды. И действительно, бутилированная вода, в отличие от фильтрованной, добывается из артезианского источника, где вода изначально чиста и содержит только полезные минералы.
И если вы цените свое здоровье и комфорт, воспользуйтесь советами по выбору этой техники.
Совет 1. Обратите внимание на тип охлаждения.
Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением. Электронное охлаждение происходит с помощью элемента Пельтье. Такие кулеры охлаждают воду медленнее, чем компрессорные аппараты, но при этом они легкие и недорогие, а температура охлаждения 10-15°С.
Кулер с электронным охлаждением подойдет для квартиры и небольшого офиса.
Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее. Температура охлаждения при этом регулируется от 5 до 10°С. Такие аппараты тяжелее своих собратьев и подходят для больших семей или офисов, а также всех любителей холодных напитков.
Совет 2. Определитесь с местом размещения кулера.
Для небольших помещений больше всего подходят настольные кулеры. Они компактны, но требуют специально выделенного места на столешнице или тумбе.
Напольные кулеры можно поставить в любом удобном месте, главное, чтобы поблизости была розетка.
Совет 3. Любите комфорт? Выбирайте кулер с дополнительными функциями.
Кулер сегодня — это больше, чем холодная и горячая вода. Современные аппараты имеют дополнительные опции:
— Нижняя загрузка. Бутыль в таком кулере устанавливается снизу, внутрь аппарата. Даже хрупкая девушка с легкостью справится с этой задачей.
— Холодильник. Кулеры с холодильником — отличное решение для офиса. В нем удобно хранить обеды и охлаждать напитки.
— Акваняня — это кнопка блокирует подачу горячей воды. С такой опцией родители могут быть спокойны за безопасность детей.
— Встроенный шкафчик. Дополнительное место хранения чая, кофе и других полезных вещей особенно ценно в небольших помещениях.
Кулер для полезной воды выбрать легко, особенно когда есть, из чего выбирать.
"Легенда жизни" предлагает напольные и настольные кулеры с различным типом охлаждения и дополнительными полезными опциями. До 15 января успейте купить компактный настольный кулер за 3500 рублей или напольный со шкафчиком — за 4500 рублей.
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