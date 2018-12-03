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Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые опубликовала в открытом доступе данные о недоимках и задолженности юрлиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Раньше эти сведения относились к налоговой тайне, пишут "Ведомости", ссылаясь на сообщение ФНС.
Опубликованные данные касаются задолженности, образовавшейся до 31 декабря 2017 года и не погашенной до 1 октября 2018 года. Данные затронули в общей сложности около 1,5 миллиона компаний, то есть свыше трети всех зарегистрированных в РФ юрлиц.
"Использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности", — цитирует издание сообщение ФНС.
Это третий этап размещения данных, которые ранее были налоговой тайной. Размещение этой информации стало возможным благодаря поправкам в Налоговой кодекс от 1 мая 2016 г.
Ранее ФНС опубликовала сведения о среднесписочной численности работников юрлиц, специальных налоговых режимах в компаниях, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков, а также данные о суммах налогов и сборов и о суммах доходов и расходов организаций.
Комментарии
Нам это поможет? Вы реально подтвердить плательщиков и неплательщиков НДС не можете, а обещали в 2014 году дать нам этот инструмент!