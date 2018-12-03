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Власти Барнаула информируют об изменениях, которые ждут различные категории граждан с 1 января 2019 года, ввиду нововведений, связанных с системой оплаты проезда в общественном транспорте.
Ссылаясь на данные МУП "Центртранс", стоимость проездного билета "Для студентов" будет составлять 550 рублей.
"Проездной рассчитан на неограниченное количество поездок в течение календарного месяца на трамвае и троллейбусе. Активировать тарифный план можно только на карты вида "Студенческая". Пополнить можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется", — уточняют в пресс-центре мэрии.
Рассчитаться за проезд картой может только ее владелец, а стоимость провоза багажа проездным не оплачивается.
А вот тарифный план "Проездной билет для малообеспеченных студентов" прекращает свое действие. Его пользователи могут перевестись на тариф "Проездной билет для студентов".
В случае пополнения транспортной карты на январь 2019 года необходимо обратиться в "Центртранс" по адресу: проспект Ленина, 6.
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