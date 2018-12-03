Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Сразу две новогодних красавицы украсят Барнаул в этом году. 1 декабря 32-метровую ёлку начали возводить на площади Сахарова, а в ближайшие дни 6-метровую ель начнут устанавливать на пешеходной улице Мало-Тобольской. Об этом журналистам заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.
Так, на площади Сахарова с 1 декабря началось строительство снежного городка и установка новогодней ели. Эти работы обойдутся в 7,3 миллиона рублей. В целом оформление главной новогодней площади не изменится, на ней будут установлены четыре маленькие горки и одна средняя горка. Также на площади появятся 13 ледяных фигур и две снежные скульптуры (скульптуры Деда Мороза и Снегурочки). Уже по традиции площадь украсит 32-метровая елка. В связи с этим площадь Сахарова будет перекрыта до середины января.
Городок оформят иллюминацией, на входных узлах у театра Драмы буде световой потолок, на других входах – с улиц Димитрова и Мерзликина – ледяные башни с подсветкой.
По словам Антона Шеломенцева, появятся на площади Сахарова сразу несколько ледяных фигур с главным символом 2019 года — свинкой. Сейчас формируется группа архитекторов, которая разработает дизайн будущих праздничных фигурок.
Кроме того, шестиметровая елка будет установлена во всех районах Барнаула, а также на улице Мало-Тобольской. Все ледяные фигуры обещают "вписать" в архитектурный ансамбль туристического кластера. В планах мэрии Барнаула понять реакцию горожан на новый снежный городок. Если она будет положительная — главную новогоднюю красавицу в 2019 году могут перенести именно туда.
"Необходимо оценить, где все-таки наибольшее место притяжения барнаульцев", — заключил Антон Шеломенцев.
Официальное открытие главной новогодней елки Барнаула на площади Сахарова в этом году назначено на 29 декабря. Традиционно ожидается большой концерт и, скорее всего, салют.
Комментарии
После закрытия движения на пл.Сахарова, может стоит изменить режим работы светофора на Ленина Молодежная