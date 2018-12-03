Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Алтайском крае задержала юношу, который за одну ночь совершил несколько преступлений, сообщили в ГУ МВД по региону.
Согласно предварительной информации, накануне ночью в селе Клочки местный житель 2000 года рождения проник в два гаража. Из одного гаража злоумышленник угнал автомобиль ВАЗ-21099.
Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания. Злоумышленник выехал из гаража и сразу застрял в снегу.
Затем юноша оправился на другую улицу, где также проник в незапертый гараж и попытался неправомерно завладеть автомобилем "Тойота". Этого он сделать не смог, и в итоге похитил велосипед и уехал на нем к себе домой, где уже утром его задержал участковый уполномоченный полиции.
В отношении молодого человека возбуждено сразу три уголовных дела: о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) и краже.
Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за угон.
Комментарии