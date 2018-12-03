Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" ведет набор учеников 9-11 классов на бесплатные курсы по инженерному моделированию Digital Twin*.
Для школьников подготовили два цикла занятий — курсы по численному моделированию и по развитию творческого технического воображения. Обучение продлится с 9 декабря 2018 года по май 2019 года. Уроки будут проводить по воскресеньям.
"За время обучения каждый участник проекта сможет создать инженерную 3D-модель своего устройства и проверить ее работоспособность с помощью VR-шлема. Лучшие разработки выпускников будут рекомендованы для участия в конкурсах и олимпиадах, а также для демонстрации на научно-технических конференциях", — уточняют в Центре "Наследники Ползунова".
Записаться на проект Digital Twin можно до 6 декабря 2018 года в центре "Наследники Ползунова" (Барнаул, проспект Ленина, 46, аудитория 2 пищевого корпуса, 5 этаж), телефоны: (3852) 29-07-63, 8-903-992-07-21 (Игорь Ревкатович Чинкин). Дополнительные вопросы можно задать руководителю проекта Digital Twin Алексею Викторовичу Собачкину по телефону 8-923-640-60-67 или в социальной сети "ВКонтакте".
Справка. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени Ивана Ползунова в октябре 2017 года. В нем более 450 учеников 5-11 классов занимаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника. Шесть специализированных лабораторий центра оснащены современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности. Обучение в центре "Наследники Ползунова" бесплатное. Проект Digital Twin — один из победителей конкурса на поддержку социально значимых инициатив в номинации "Нестандартный подход к популяризации науки", организованного благотворительным фондом Владимира Потанина. Софинансируется Политехническим музеем.
* Диджитал Твин — прим. ред.
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