Фото: cineserie.com
Известный французский актер Жерар Депардье прилетел в Новосибирск в понедельник, 3 декабря. Его видели в одном из многофункциональных центров города, где можно получить госуслуги. Депардье подал заявление об оформлении прописки в городе, пишет Тайга.инфо.
По данным источника издания, на вторник, 4 декабря, у Депардье запланирована встреча с главой Минкультуры области Игорем Решетниковым, а на следующий день — с губернатором Андреем Травниковым.
В новосибирском Министерстве культуры пока не прокомментировали информацию.
Ранее местные СМИ сообщили, что Депардье видели в ресторане Дениса Иванова "Сибирь.Сибирь", где актер попробовал "мясные деликатесы, пельмени, закуски", а также презентовал бутылку водки собственного производства.
Напомним, французский артист в 2013 году получил гражданство РФ. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. При этом он говорил журналистам, что живет в Бельгии.
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