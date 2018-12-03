Фото: mvd.ru
Жительница Горно-Алтайска, которая решила приобрести пикап Mitsubishi L200, стала жертвой мошенника.
Как сообщили в республиканском МВД, с заявлением к правоохранителям обратилась 32-летняя женщина.
"Заявительница пояснила, что, желая приобрести автомобиль Mitsubishi L200, нашла объявление о его продаже на сайте "Drom". Связавшись с продавцом по контактному телефону, горожанка узнала, что одним из условий покупки внедорожника является обязательная предоплата. В противном случае продавец обещал продать транспортное средство другому покупателю. Недолго думая, женщина перечислила в качестве задатка на указанный ей счет 15 тысяч рублей, после чего решила позвонить продавцу, чтобы уточнить дальнейшие действия и попросить копию ПТС автомобиля. Продавец сообщил, что направит документы в ближайшее время, однако своего обещания не сдержал и при следующем звонке потребовал перечислить ему еще 100 тысяч рублей", — отмечают в полиции.
В итоге женщина заподозрила, что имеет дело с аферистом, и потребовала вернуть ей предоплату. Мужчина сообщил, что вернет деньги через два дня, а затем отключил телефон и удалил размещенное ранее объявление. Связаться с ним горожанке больше не удалось.
В данный момент установлено, что абонентский номер злоумышленника зарегистрирован в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.
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