Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Автомобилистов предупреждают о частичном перекрытии старого моста через Обь в Барнауле во вторник, 4 декабря.
Как сообщили в Упрдор "Алтай", движение будет ограничено с 13:00 до 16:00.
"Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны с работами по вывозу снега. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД", — добавляют дорожники.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок. Телефон диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.
Отметим, что в ноябре аналогичные ограничения движения на старом мосту через Обь предпринимались уже неоднократно.
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