Барнаульцы решили "спасать" планетарий от церкви при помощи Интернета

В Сети размещена петиция, составители которой требуют сохранить за Барнаульским планетарием старое здание. Оно располагается в парке "Изумрудный" и уже в ближайшие месяцы должно отойти церкви.
В настоящее время число подписавших документ приближается к 500. Активисты требуют оставить здание планетарию либо найти достойную замену в кратчайшие сроки. О реакции администрации Барнаула, которой и адресован данный документ, пока неизвестно.
Официальную заявку на передачу здания бывшего Кресто-Воздвиженского храма, в котором 70 лет размещался планетарий, Барнаульская епархия подала еще в 2012 году. Завершение процедуры передачи здания намечено на весну 2019 года.
Ранее предполагалось, что планетарий переедет в кинотеатр "Родина", но сейчас его занимает театр кукол "Сказка", ожидающий завершения строительства своего нового здания. Кроме того, помещению в "Родине" требуется реконструкция, которая может завершиться в лучшем случае к концу следующего года. Таким образом, не исключено, что Барнаул на целый год останется без "звездного дома".
Комментарии
Руки прочь от планетария, мракобесы чёртовы.
В интернете спасать? Посмотрите на фото. Что-то мне подсказывает, что эти люди не мультимедийную полнокупольную программу "ЭКСПЕДИЦИЯ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ" пришли посмотреть. Эти люди в реале действуют и я не удивлюсь если они по команде сверху начнут еретиков на костре сжигать.
Попрошенко Лавру Киево-Печерскую отжал, ну в отместку отожмём у своих же сограждан планетарий! Вот такое к вам, мракобесы, отношение, братки делят...
Книжники и фарисеи вы...
Синагогу на Матросова забирайте под планетарий
да похоже всю страну спасать пора
Прости, Юра
прямо рейдерский захват какой-то, такими методами однозначно церковь не приобретёт новых поклонников...да и власти могли-бы помочь решить это дело без лишних отрицательных эмоций
Церковь всё хапает, никак не нахапается. Чем больше у них прихожан будет, тем больше прибыль.Лапшу вешают на уши людям.
Не, ну а чё, давайте тогда и кладбище восстановим, а парк закроем. Парк на костях, в церкви планетарий…