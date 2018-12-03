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Двое братьев из Кулундинского района Алтайского края предстанут перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого, которого они, по версии следствия, выбросили с балкона пятого этажа.
Родственникам инкриминируют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
Согласно данным краевого управления Следственного комитета, в октябре прошлого года в одной из квартир жилого дома в селе Кулунда обвиняемые распивали алкоголь со своим знакомым.
"В ходе возникшей ссоры они стали избивать мужчину. С целью убийства братья выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа, после чего скрылись с места происшествия. Через несколько часов мужчина скончался в медицинском учреждении", — отмечают в СКР.
В ведомстве добавляют — во время расследования обвиняемые утверждали, что потерпевший сам выпал из окна и якобы ранее неоднократно высказывал намерение добровольно уйти из жизни.
Впрочем, эта версия была опровергнута. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Алтайский краевой суд.
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