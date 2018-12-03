Фото: buzz.waspbarcode.com
Система маркировки товаров в РФ получит статус государственной информационной системы (ГИС), правила эксплуатации которой будут определены правительством. Об этом пишут "Ведомости", ознакомившись с концепцией развития системы от Минпромторга.
Сейчас в стране в ряде отраслей идут добровольные эксперименты по маркировке товаров, оператором которых выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Регламент работы новой ГИС еще предстоит определить оператору с правительством", — сказано в публикации.
Концепция также предусматривает обязанность ЦРПТ обеспечить бизнесу недискриминационный доступ к обезличенным данным. Условия предоставления этого доступа также определит кабмин.
В качестве критериев по выбору товаров для маркировки предполагается учитывать размер рынка, экспертные оценки доли незаконного оборота, структуру возможных затрат бизнеса на маркировку, стоимость товаров, долю импорта, а также мелкого бизнеса, пишет издание.
Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создается на базе ЦРПТ. Предполагается, что процесс создания завершится к 2024 году. Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечает, что со временем ЦРПТ займется маркировкой всех товарных групп.
Комментарии