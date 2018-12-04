Фото: avito.ru
Элитную трехкомнатную квартиру площадью 114 квадратных метров продают в жилкомплексе "Аквамарин" в Барнауле за 9,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"В квартире сделан современный, качественный ремонт дорогими материалами. Импортная сантехника, кафель, керамогранит, ламинат. Квартира продается полностью укомплектованной техникой и мебелью", — отмечает автор объявления.
В жилье эксклюзивная планировка с двумя утепленными лоджиями, французские окна "до пола".
Продавец также подчеркивает, что из окон открывается красивый вид на Обь и туристический кластер, нагорный парк и четыре храма.
"Удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка, магазины в шаговой доступности, частный детский сад в микрорайоне, район активно благоустраивается и развивается. Полноценные детские площадки. Большое количество парковочных мест на закрытой и охраняемой территории дома", — также указывает продавец.
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