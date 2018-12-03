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Аэропорт Симферополя готовится к приему первых рейсов в понедельник, их прием откладывался из-за тумана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную аэропорта.
В справочной рассказали, что в аэропорту были сложные метеоусловия, однако погода уже нормализуется. "Планируем принимать воздушные суда", — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что из-за плохой погоды на прилет и вылет задержали свыше десятка рейсов. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Анапу.
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