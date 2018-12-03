Фото: topdialog.ru
Следователи проверяют обстоятельства инцидента на борту летевшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета, где наблюдались проблемы с кондиционированием салона. Во время происшествия, активными участниками которого стали музыканты из группы "Чайф", у пассажиров ухудшилось самочувствие, пишет ТАСС.
"Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейсом "Новосибирск — Екатеринбург" в минувшее воскресенье", — сообщают в СК, уточняя, что следователи установят обстоятельства и причины инцидента, а по итогам проверки примут процессуальное решение.
Агентство пишет, что инцидент на борту Embraer 170 произошел утром в воскресенье, 2 декабря. На протяжении всего полета наблюдались сбои в системе кондиционирования. Пассажиры сообщают, что температура то повышалась до +45...+50 градусов, то резко понижалась. Некоторым людям стало плохо — их приводили в чувство нашатырем.
На этом самолете летела группа "Чайф", возвращавшаяся в Екатеринбург после гастролей. В опубликованном СК ролике видно, что лидер группы Владимир Шахрин на борту лично пытался разобраться в ситуации и призывал экипаж самолета устранить проблемы с кондиционированием. Подчеркивается, что предъявлять требования о компенсации из-за неудобств музыканты на данный момент не собираются.
Официальный представитель S7 заявила, что компания "обязательно разберется в причинах инцидента" и выразила сожаление о произошедшем.
Комментарии