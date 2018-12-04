Вторник, 4 Декабрь, 09:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,29
€ 75,39
279099
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Когда быть слабой не позволяет жизнь

, ИА "Амител"
Хрупкая девушка, которой пришлось стать опорой для своей многодетной семьи, нуждается в помощи

Ей всего 26 — этой хрупкой девушке. Тонкая, как тростиночка, немного сгорбившаяся под грузом навалившихся проблем. Немногословная, но в глазах столько мыслей, столько того, что не выражено словами. Потому что сказать некому. Потому что Аня со всеми проблемами совсем одна.

Аня пришла в благотворительный фонд "Облака" в августе. Когда сил справиться уже не осталось. В самый критический момент. Еще чуть-чуть, и она, ее муж и трое детей оказались бы на улице.

За три месяца до обращения в "Облака" муж Ани, Андрей, сильно ослаб. На протяжении двух лет его мучили проблемы с щитовидной железой, но он не обращал на них внимания. А тут состояние резко ухудшилось.

Андрею поставили диагноз — диффузный токсический зоб. Так как симптомы заболевания начались давно, но для серьезного лечения ничего не предпринималось, болезнь оказалась запущенной. У Андрея начался тиреотоксикоз, причем рецидивирующий. То есть в максимальном своем состоянии. Тиреотоксикоз приводит к серьезным поражениям нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Летальный исход при тиреотоксическом кризе составляет 30-50%.

Пока Андрей проходил обследование в больнице, он потерял работу, которая обеспечивала их стабильность. Анна тоже не работала, потому что на руках был грудничок —  младшей дочке Веронике всего один годик.

Так как денег у семьи едва хватало на пропитание, за квартиру образовался долг. Хозяйка дома не посмотрела на то, что в семье трое маленьких детей, в срочном порядке выселила. Спасло то, что родственники на недолгий срок разрешили пожить попавшим в беду людям в своей квартире. Но всего до 15 сентября. А что там дальше – неизвестно.

Вот Аня и решила обратиться за помощью в "Облака".

Пусть Аня не знала, что делать, но она держала себя в руках. Не позволяла слез и истерик. Ведь на это время она стала опорой и для своего мужа, и для троих детей.

Коллектив благотворительного фонда смог пройти мимо истории этой хрупкой, но такой сильной девушки. Фонд объявил сбор, набрав необходимую сумму на оплату жилья. К назначенному сроку Аня нашла подходящую квартиру, и все дружно они переехали в новый дом. В течение трех месяцев фонд "Облака" помогал им с арендой.

Казалось бы, за это время жизнь семьи начала восстанавливаться. Андрея бесплатно прооперировали в краевой больнице. Две недели назад он выписался, находится дома и продолжает лечение по назначению врачей. Реабилитация будет продолжаться 3-4 месяца. Прогноз благоприятный: онкология не обнаружена.

Веронику, младшую девочку, в ноябре устроили устроили в детский сад. Аня уже собралась искать работу. Но малышка заболела, и Аня вынуждена сидеть с ней дома.

И вот семья снова на грани. Снова может остаться без жилья. А нужно продержаться всего один месяц. Потом еще какое-то время Ане одной придется нести на себе этот груз, обеспечивать семью, пока муж не восстановится полностью. Но она готова на это ради любимых людей. 

Фонд объявляет сбор 15 000 рублей. Именно эта сумма остро необходима, чтобы еще один месяц поддержать семью, которая так близко к своему пути из бедности. Так близко к своему спасению.

Реквизиты для перевода средств с СМС: "Аня, мы с тобой": 
- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования; 
- ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ"
- на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;  
- по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.; 
- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;  
- кнопка "Помочь" на официальном сайте благотворительного фонда "Облака"

Адрес фонда "Облака" в Барнауле: 
пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон фонда: (3852) 590-180
Официальный сайт фонда
Также фонд "Облака" представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост вы сможете с любой удобной вам площадки. 
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram
Facebook
#облакафонд  #благотворительность #нужнапомощь #присоединяйтесь #творидобро #семья #сбор #непроходитемимо #смирупонитке #добрыелюди #фондоблака #помочьпросто #спасти #негдежить #детибарнаула #дети22 #мамочки22 #мамыбарнаула #томск #кемерово #новосибирск #нск #екатеринбург  #барнаул22

Текст и фото Ольги Терентьевой

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.12.2018 09:01
циник

слезка на картинке так понравилась. Работать нужно!!!! В войну дети работали. Раньше женщины в поле рожали. Родила - и работать!!! А сейчас такие жалостливые слезки. Онкологии нет, работать!!!

0  0
4.12.2018 09:04
гость

куда смотрят социальные службы? где родители, бабушки-дедушки?

0  0
4.12.2018 09:28
вика

Ну чем думают люди вообще - своего жилья нет, но трое детей обязательно заводить надо!!!!!!

0  0
4.12.2018 09:31
- гость -

Тоже не понятно, зачем люди заводят по 2-3-4 детей?
Люди! Ау! Смиритесь. В России и один ребенок сейчас - роскошь не для каждого.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:34
Трамп назвал необыкновенной встречу с Си Цзиньпином 0
09:26
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске 0
09:13
Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога 2
09:07
СМИ: ФАС поддержала размещение пугающих надписей на бутылках алкоголя 3
09:00
Большой или маленький: какой выбрать? 0
08:58
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко 1
08:42
Барнаул "сковали" девятибалльные пробки утром 4 декабря 4
08:21
Самым богатым блогером на YouTube оказался семилетний мальчик 1
08:16
Как метеозависимым людям пережить погодные изменения 0
08:02
Разгадать тайну бродячего цирка предлагают барнаульцам 0
07:50
Не сдавайся: цитаты известного мотиватора Ника Вуйчича 0
07:34
Когда быть слабой не позволяет жизнь 4
07:22
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 12
07:15
Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле 2
07:03
Элитную квартиру с видом на Обь и туркластер продают в Барнауле за 9,2 млн 5
06:48
Новогодние фотографии редакции Amic.ru 0
06:32
Маленькие дети и их большие собаки: очаровательные фото 0
06:17
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 6
06:01
Ночью под -40, днем под -30: аномальные холода пришли в Алтайский край 1
05:09
19-летняя жительница Ростова стала "Мисс мировая красавица — 2018" 0
04:03
СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи 0
03:04
Женщина в Петербурге отправилась в колонию за попытку продать сына 0
02:09
Тверская область первой из регионов РФ отключила аналоговое телевещание 0
01:08
Директор Ротару объяснил отказ певицы выступать в России 6
00:12
Московский сайт детской одежды заподозрили в организации проституции 0
23:57
Средняя цена нового автомобиля выросла в России до 1,4 млн рублей 0
23:38
Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений 0
23:21
Горячая линия по вопросам качества детских товаров заработала на Алтае 0
22:48
Депутат Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов 4
22:36
ДТП временно парализовало движение трамваев Барнауле 0
22:21
Севастополь назвали российским в Книге рекордов Гиннесса 2
21:58
В недостроенном доме в Москве нашли скелеты двух человек 0
21:41
"Победа" предложила ввести платную регистрацию в аэропортах 0
21:22
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с РФ 0
20:58
В Москве нашли тело молодого футболиста "Локомотива" 0
20:39
Послания Путина Федеральному собранию не будет в этом году 2
20:21
Трое экс-полицейских пойдут под суд за незаконное задержание бийчанина 3
19:47
Ученые научились определять пол и возраст человека по постам в соцсетях 4
19:23
Россиян предупредили о росте атак на банковские карты перед Новым годом 0
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, аномальные холода и Алтайская зимовка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 декабря
18:53
В Бийске потолок квартиры частично обрушился на двухлетнего ребенка 0
18:41
В Кремле объяснили неформальное рукопожатие Путина и саудовского принца 3
18:23
СК проверит инцидент с температурой на рейсе Новосибирск - Екатеринбург 0
17:55
Более десятка рейсов задержали в аэропорту Симферополя из-за тумана 0
17:51
Минстройтранс края отправился спасать безнадежно замерзающий Змеиногорск 0
17:32
СМИ: в России усилят контроль за системой маркировки товаров 0
17:22
СК: двое братьев на Алтае избили и выкинули с пятого этажа своего знакомого 0
17:15
Глава Минтруда пообещал упростить процедуру установления инвалидности 0
17:07
Барнаульцы решили "спасать" планетарий от церкви при помощи Интернета 12
16:50
Старый мост через Обь частично перекроют в Барнауле 4 декабря 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.