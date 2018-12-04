Ей всего 26 — этой хрупкой девушке. Тонкая, как тростиночка, немного сгорбившаяся под грузом навалившихся проблем. Немногословная, но в глазах столько мыслей, столько того, что не выражено словами. Потому что сказать некому. Потому что Аня со всеми проблемами совсем одна.
Аня пришла в благотворительный фонд "Облака" в августе. Когда сил справиться уже не осталось. В самый критический момент. Еще чуть-чуть, и она, ее муж и трое детей оказались бы на улице.
За три месяца до обращения в "Облака" муж Ани, Андрей, сильно ослаб. На протяжении двух лет его мучили проблемы с щитовидной железой, но он не обращал на них внимания. А тут состояние резко ухудшилось.
Андрею поставили диагноз — диффузный токсический зоб. Так как симптомы заболевания начались давно, но для серьезного лечения ничего не предпринималось, болезнь оказалась запущенной. У Андрея начался тиреотоксикоз, причем рецидивирующий. То есть в максимальном своем состоянии. Тиреотоксикоз приводит к серьезным поражениям нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Летальный исход при тиреотоксическом кризе составляет 30-50%.
Пока Андрей проходил обследование в больнице, он потерял работу, которая обеспечивала их стабильность. Анна тоже не работала, потому что на руках был грудничок — младшей дочке Веронике всего один годик.
Так как денег у семьи едва хватало на пропитание, за квартиру образовался долг. Хозяйка дома не посмотрела на то, что в семье трое маленьких детей, в срочном порядке выселила. Спасло то, что родственники на недолгий срок разрешили пожить попавшим в беду людям в своей квартире. Но всего до 15 сентября. А что там дальше – неизвестно.
Вот Аня и решила обратиться за помощью в "Облака".
Пусть Аня не знала, что делать, но она держала себя в руках. Не позволяла слез и истерик. Ведь на это время она стала опорой и для своего мужа, и для троих детей.
Коллектив благотворительного фонда смог пройти мимо истории этой хрупкой, но такой сильной девушки. Фонд объявил сбор, набрав необходимую сумму на оплату жилья. К назначенному сроку Аня нашла подходящую квартиру, и все дружно они переехали в новый дом. В течение трех месяцев фонд "Облака" помогал им с арендой.
Казалось бы, за это время жизнь семьи начала восстанавливаться. Андрея бесплатно прооперировали в краевой больнице. Две недели назад он выписался, находится дома и продолжает лечение по назначению врачей. Реабилитация будет продолжаться 3-4 месяца. Прогноз благоприятный: онкология не обнаружена.
Веронику, младшую девочку, в ноябре устроили устроили в детский сад. Аня уже собралась искать работу. Но малышка заболела, и Аня вынуждена сидеть с ней дома.
И вот семья снова на грани. Снова может остаться без жилья. А нужно продержаться всего один месяц. Потом еще какое-то время Ане одной придется нести на себе этот груз, обеспечивать семью, пока муж не восстановится полностью. Но она готова на это ради любимых людей.
Фонд объявляет сбор 15 000 рублей. Именно эта сумма остро необходима, чтобы еще один месяц поддержать семью, которая так близко к своему пути из бедности. Так близко к своему спасению.
Реквизиты для перевода средств с СМС: "Аня, мы с тобой":
- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования;
- ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";
- на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;
- по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.;
- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;
- кнопка "Помочь" на официальном сайте благотворительного фонда "Облака"
Адрес фонда "Облака" в Барнауле:
пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон фонда: (3852) 590-180
Официальный сайт фонда
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Текст и фото Ольги Терентьевой
Комментарии
слезка на картинке так понравилась. Работать нужно!!!! В войну дети работали. Раньше женщины в поле рожали. Родила - и работать!!! А сейчас такие жалостливые слезки. Онкологии нет, работать!!!
куда смотрят социальные службы? где родители, бабушки-дедушки?
Ну чем думают люди вообще - своего жилья нет, но трое детей обязательно заводить надо!!!!!!
Тоже не понятно, зачем люди заводят по 2-3-4 детей?
Люди! Ау! Смиритесь. В России и один ребенок сейчас - роскошь не для каждого.