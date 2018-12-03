Фото: twitter.com
Российский лидер Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе "исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК.
На полях саммита G20 Путин и бен Салман неформально поприветствовали друг друга, ударив с размаху по рукам.
На вопрос, давал ли глава РФ "пять" еще кому-то из мировых лидеров, представитель Кремля заявил: "На моей памяти да". "Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе", — добавил Песков.
Представитель Кремля отметил, что беседа Путина и бен Салмана была "очень продуктивной и содержательной". Кроме вопроса двухсторонних отношений они также затронули тему взаимодействия в рамках ОПЕК+. "Поэтому исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двухсторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне", — рассказал Песков.
Путин и бен Салман провели полноформатную встречу 1 декабря, по итогам которой договорились продлить сделку ОПЕК+. При этом глава РФ отметил, что пока финальных договоренностей по конкретным объемам добычи нефти нет. Кроме этого, по итогам встречи Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в следующем году.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان— تركي الشديد (@t_alshdayed) 30 ноября 2018 г.
والرئيس الروسي بوتين ..#السعودية_العظمى 🇸🇦#روسيا 🇷🇺
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Комментарии
Два друга хрен да уксус, на совести (если она осталась) одного Немцов, другого Хашогги.
Это тот, который журналиста в посольстве уханькал?