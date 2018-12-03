Фото: altai-krai.sledcom.ru
Потолочное перекрытие частично обрушилось в одной из квартир трехэтажного дома в Бийске. Инцидент произошел утром в понедельник, 3 декабря, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что дом находится по улице Советская. В момент инцидента в квартире находился двухлетний мальчик, на которого упали фрагменты потолка. Ребенок не пострадал, однако сильно испугался. Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего.
По предварительным данным, в квартире проживает многодетная семья. С 2014 года жители дома не раз обращались в Управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капремонт кровли. Также решением суда на администрацию Бийска была возложена обязанность до 1 ноября 2018 года произвести капремонт кровли, но этого так и не произошло.
В ходе проверки сотрудники СК дадут оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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