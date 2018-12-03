Фото: kharkiv.web2ua.com
Из-за предновогодних распродаж в сети увеличится активность интернет-мошенников, крадущих персональные данные и сведения о банковских картах. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на сотрудников "Лаборатории Касперского".
Специалисты сообщают, что за первый квартал текущего года зафиксировали 94 миллиона попыток завладеть данными пользователей, а за второй квартал — 107 миллионов. В третьем квартале нашли 137 миллионов атак, что вполовину больше, чем количество подобных попыток за весь прошлый год. В преддверии Нового года интернет-мошенники станут действовать еще активнее.
Кражу персональных данных, или фишинг, обычно проводят при помощи поддельных сайтов. Мошенники подделывают известные ресурсы, заменяя в адресе похожие символы алфавита друг на друга, рассылают спам с требованием перейти на фальшивый сайт налоговой или отправляют архив с важными документами, при открытии которого на устройства скачивается вирус. Часто интернет-мошенники "клонируют" онлайн-магазины, чтобы получить данные банковских карт.
Занимающиеся защитой от фишинга компании ведут черный список подобных сайтов и блокируют их. Помочь защититься от преступников может и специально обученная нейросеть, самостоятельно вычисляющая опасные сайты и закрывающая доступ к ним. При этом эксперты отмечают, что полностью автоматизировать процесс защиты почти нельзя. Лучший способ обезопасить свои персональные данные — обращать внимание на приходящие письма и не открывать подозрительные ссылки.
Комментарии