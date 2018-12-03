Фото: theins.ru
Трое бывших полицейских из Бийска предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий, нарушении прав граждан, совершенных с применением специальных средств. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в октябре прошлого года. Рядом с одним из развлекательных заведений Бийска между сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и 29-летним горожанином произошел конфликт, в ходе которого стражи порядка неправомерно задержали мужчину, поместив его в служебный автомобиль. Когда бийчанин пытался выбраться из машины, полицейские надели на него наручники.
В ходе предварительного следствия полицейские не признали вину в содеянном, однако следователи смогли достать достаточно доказательств, подкрепленных, в том числе, показаниями многочисленных свидетелей и итогами судебных экспертиз. В данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Комментарии
ой не простой этот 29-летний бийчанин был видать