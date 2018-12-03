Фото: news-front.info
Послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году не запланировано. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
"В этом году не будет", — цитирует агентство ответ Пескова.
Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в России и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения, конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Глава государства обычно обращается к Федеральному собранию в конце года, однако в прошлом году послание не было оглашено, его перенесли на март 2018 года. Тогда президент кроме социально-экономической обстановки значительное внимание уделил последним разработкам в области вооружений, отметив, что военная мощь РФ никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
Как правило, оглашение послания проходит в Кремле, но в текущем году президент выступил с обращением в Манеже. Данную площадку выбрали, так как был расширен состав приглашенных. Кроме этого, в ходе выступления Путина впервые использовался мультимедийный формат: на экранах зрители видели испытания новейшего оружия.
Комментарии