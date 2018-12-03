Фото: wmj.ru
В Москве скончался игрок молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт клуба.
В сентябре футболист отпраздновал 18-летие. Ранее сообщалось, что мать Ломакина написала заявление в полицию о пропаже сына.
"Футболист с 2 ноября был травмирован, практически месяц ходил в гипсе на костылях, проходил реабилитацию", — цитирует агентство сообщение пресс-службы клуба.
Канал "360" со ссылкой на источник рассказал, что днем ранее в такси нашли телефон Ломакина с рюкзаком. В машине он ехал вместе с другом, который рассказал, что они вместе употребляли алкоголь, поэтому приятель футболиста не помнит, где они находились.
В воскресенье, 3 декабря, тело Ломакина нашли на улице Борисовские Пруды.
В "Локомотиве" заявили, что шокированы произошедшим и принесли соболезнования родным и близким игрока.
Ломакин пришел в академию московского клуба в 2007 году и провел за команду шесть матчей в молодежном первенстве РФ.
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