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В Москве нашли тело молодого футболиста "Локомотива"

, ИА "Амител"
Тело было обнаружено 2 декабря

Фото: wmj.ru

В Москве скончался игрок молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт клуба.

В сентябре футболист отпраздновал 18-летие. Ранее сообщалось, что мать Ломакина написала заявление в полицию о пропаже сына.

"Футболист с 2 ноября был травмирован, практически месяц ходил в гипсе на костылях, проходил реабилитацию", — цитирует агентство сообщение пресс-службы клуба.

Канал "360" со ссылкой на источник рассказал, что днем ранее в такси нашли телефон Ломакина с рюкзаком. В машине он ехал вместе с другом, который рассказал, что они вместе употребляли алкоголь, поэтому приятель футболиста не помнит, где они находились.

В воскресенье, 3 декабря, тело Ломакина нашли на улице Борисовские Пруды.

В "Локомотиве" заявили, что шокированы произошедшим и принесли соболезнования родным и близким игрока.

Ломакин пришел в академию московского клуба в 2007 году и провел за команду шесть матчей в молодежном первенстве РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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