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Украинский лидер Петр Порошенко внес в Раду законопроект, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Законопроект №0206 был внесен в парламент лично главой государства в понедельник, 3 декабря, пишет "Коммерсант".
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости действующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.
30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет ввели в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ РФ задержала три украинских судна и 24 моряка.
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