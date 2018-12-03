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Севастополь назвали российским в Книге рекордов Гиннесса

, ИА "Амител"
В МИД Украины планируют исправить запись

Фото: news.sevas.com

Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом. Данная информация содержится в сертификате о мировом рекорде жителя Севастополя Александра Бендикова, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что Бендиков побил свой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Ранее ему удавалось удержать 255 гвоздей.

В МИД Украины не согласны, что в Книге рекордов Гиннеса Севастополь обозначили как часть РФ, и хотят исправить запись. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса", — пишет Зеленко в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в 2014 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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