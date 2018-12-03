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Жители Алтайского края могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских новогодних товаров и кондитерских подарков в декабре в управлении Роспотребнадзора по региону. Об этом пишет пресс-служба правительства края.
Звонки осуществляются по телефону горячей линии: (3852) 66-54-27. Она работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:45 до 13:15), в пятницу — с 9:00 до 12:45.
Кроме этого, продолжает работать горячая линия о фактах возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников управления Роспотребнадзора по краю и его территориальных отделов. Обращения от граждан и предпринимателей, включая анонимные, принимают по телефону (3852) 36-46-31. Горячая линия, посвященная противодействию коррупции, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:45 до 13:15), в пятницу — с 9:00 до 15:00.
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