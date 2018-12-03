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Лидерам России, Китая и США придется в будущем начать переговоры об остановке начавшегося по сути процесса новой гонки вооружений. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте выразил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.
При этом республиканец не уточнил, когда начнутся переговоры, заявив лишь, что это произойдет "в какой-то момент в будущем". Тогда Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин "начнут говорить о значимой остановке того, что превратилось в крупную и неконтролируемую гонку вооружений".
Также глава Белого дома отметил, что Америка в текущем году выделила 716 миллиардов долларов на "оборонку". "Сумасшествие", — заключил президент Штатов.
Агентство пишет, что Трамп имел в виду ассигнования США на военные нужды. Сенат Конгресса Штатов в июне одобрил бюджет Пентагона на 2019 финансовый год в размере порядка 716 миллиардов долларов. Это на 82 миллиарда долларов превышает показатели текущего финансового года.
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