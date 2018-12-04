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Московские следователи проверяют информацию, опубликованную в СМИ, о сайте детской одежды, создатели которого предлагали в аренду детей для занятия проституцией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.
Ранее в СМИ появилась информация, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, на самом деле получал прибыль и предлагал услуги по аренде детей для занятия проституцией. Также в материале говорилось, что на сайте была опубликована стоимость почасовой аренды и предлагались услуги по доставке за пределы Москвы.
По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, изложенные в материале. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
На сайте московского ГУ МВД РФ сообщается, что публикацию в СМИ также проверяют полицейские.
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