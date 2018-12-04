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Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, почему певица отменила свое выступление на "Песне года". Об этом пишет РИА Новости.
Курилев отметил, что певица отказалась не только от мероприятия в "Олимпийском", но от всех выступлений в РФ.
В качестве причин он назвал здоровье Ротару и события между Украиной и Россией. "Границы закрыты, военное положение", — цитирует агентство слова представителя артистки.
Напомним, на минувшей неделе Украина ввела военное положение в некоторых областях страны и запретила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.
Агентство пишет, что Ротару участвовала в конкурсе "Песня года" с 1973 года почти каждый год. Ее песни выходили в финал свыше 40 раз, а конкуренцию ей составляли лишь Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.
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