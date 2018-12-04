Фото: mtdata.ru
Аналоговое телевещание в понедельник было отключено в Тверской области. Об этом пишет РИА Новости. ссылаясь на заявление замглавы Минкомсвязи Алексея Волина на конференции для операторов связи.
"Сегодня, 3 декабря, в 9.30 по московскому времени было отключено аналоговое телевещание в Тверской области", — сообщают организаторы.
Подчеркивается, что Тверская область стала первым в стране регионом, где возможен прием лишь цифрового сигнала. Для жителей области открыли горячую линию и опубликовали инструкции по переходу на цифровое телевещание.
Переход каналов первого и второго мультиплекса на цифровое вещание завершится в стране к лету следующего года, а отключение аналогового будет проходит в три этапа. Так, к 11 февраля 2019 года сигнал отключат в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне; 15 апреля следующего года — в 20 регионах, включая Москву, Амурскую, Ивановскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую, Липецкую, Московскую, Новгородскую, Тюменскую области, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Калмыкию, Мордовию, на Сахалине и Ставрополье, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком округе. На 3 июня 2019 запланировано отключение "аналога" во всех остальных регионах.
С запусков цифрового ТВ россияне получат бесплатно пакет каналов высокого качества. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".
Комментарии