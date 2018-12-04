Фото: regnum.ru
В Петербурге суд приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии Нулифар Абдуллаеву за продажу собственного новорожденного ребенка за 275 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городских судов (ОПС).
Женщину признали виновной в торговле людьми.
По данным ОПС, Абдуллаева 12 сентября, будучи возле дома 12 по улице Кораблестроителей, продала своего сына, который родился 7 сентября, за 275 тысяч рублей. Покупателем притворился полицейский, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Абдуллаева признала свою вину и объяснила, что решила продать ребенка из-за тяжелого материального положения, поскольку ей нужны были деньги для погашения долгов и возвращения на родину в Узбекистан.
Комментарии