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СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что катера якобы исчезли

Фото: realukraine.net

Корабли ВМС Украины после провокации в Керченском проливе остаются в порту Керчи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах полуострова.

Ранее украински СМИ написали, что якобы катера ВМС Украины отбуксировали в неизвестном направлении.

По словам собеседника агентства, катера находятся в той же акватории, просто теперь они переставлены к другой причальной стенке, "метрах в десяти от прежней стоянки". "Акваторию порта катера не покидали", — подчеркнул источник.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских военных корабля нарушили госграницу, для их принудительной остановки использовали оружие. Три человека получили ранения, им оказали медпомощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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