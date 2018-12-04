Фото: realukraine.net
Корабли ВМС Украины после провокации в Керченском проливе остаются в порту Керчи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах полуострова.
Ранее украински СМИ написали, что якобы катера ВМС Украины отбуксировали в неизвестном направлении.
По словам собеседника агентства, катера находятся в той же акватории, просто теперь они переставлены к другой причальной стенке, "метрах в десяти от прежней стоянки". "Акваторию порта катера не покидали", — подчеркнул источник.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских военных корабля нарушили госграницу, для их принудительной остановки использовали оружие. Три человека получили ранения, им оказали медпомощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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