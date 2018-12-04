Фото: instagram.com
Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова одержала победу в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Instagram-аккаунт девушки.
"Вновь корона конкурса уезжает со мной!.. Я счастлива и достойно буду нести титул", — написала победительница.
Финал конкурса красоты, моды и таланта проходил в столице РФ с 1 по 3 декабря. В отборе принимали участие свыше 1000 девушек из 20 стран.
Айбазова ранее уже побеждала в таких конкурсах, как "Мисс континентальной Европы-2017", "Мисс Ростова-2017", "Донская красавица-2018", "Мисс Черкесск-2018", "Мисс мировая русская красавица".
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