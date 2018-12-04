Фото: youtube.com
Семилетний мальчик из США возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на видеохостинге YouTube по версии Forbes. Об этом пишет ТАСС.
Юный Райан с помощью родителей ведет канал Ryan ToysReview, число подписчиков которого достигло 17,3 миллиона человек, а количество просмотров роликов за год — 26 миллиардов. В выпусках маленький блогер, которого снимают на камеру родители, играет в игрушки и рассказывает впечатления от них. Журнал сообщает, что канал принес владельцам 22 миллиона за год.
По данным Forbes, аналитики рассматривали доходы до налогообложения с 1 июня 2017 по 1 июня текущего года. Расходы на агентов, менеджеров и юристов не учитывались.
На втором месте находится 21-летний актер и блогер Джейк Пол из Лос-Анджелеса, у которого 17,6 миллиона подписчиков. Его доход за рассматриваемый период за счет канала достиг 21,5 миллиона долларов. На третьем месте находится канал Dude Perfect о спортивных трюках в комедийном жанре, который ведут пятеро молодых людей. С числом постоянных зрителей в 36,9 миллиона человек, за год создатели заработали на нем 20 миллионов долларов.
Комментарии
Американцам очень важно знать,что думает семилетний мальчик,когда тот играет в игрушки.