Фото: zen.yandex.ru
Девятибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром во вторник, 4 декабря. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее загруженными оказались Павловский тракт в районе пересечения с улицей Попова и на отрезке от Малахова до Фурманова, проспект Ленина от пересечения с улицей Северо-Западной до Кулагина, а также улицы Советской Армии, Кутузова и перекресток проспект Строителей — Красноармейский. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках проспектов Космонавтов, Калинина, улиц Юрина, Матросова, Попова, Георгиева и Власихинской.
Добавим, что в городе произошло два ДТП. Автомобили столкнулись на пересечениях улицы Малахова с проспектом Космонавтов и улицей Юрина.
Комментарии
Дороги запущены, четвертый день зимы...
Жители "нового" центра города, зачем вы претесь в старый центр?
Там же вам хорошо. Там новые большие квартиры. Вы их так хвалите.
Нужен срочно тоннель
4.12.2018 09:12
- гость -
Откровенно глупый вопрос, мозг включать не пробовал, или нечего включить ?
Большинство рабочих мест такими же умниками организовано в центре, вот и едут.