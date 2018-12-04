Фото: nikvesti.com
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова упала в обморок в ходе выступления украинского лидера Петра Порошенко в эфире канала ICTV. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что омбудсмен потеряла сознание после слов главы государства о том, как мир отреагировал на инцидент в Керченском проливе.
"Вы видели мгновенную реакцию всего мира", — произнес Порошенко, а затем, увидев, что Денисова упала, сошел с трибуны и направился к ней. Коллеги помогли женщине подняться на ноги, после чего Порошенко, поддерживая ее под локоть, увел из студии.
Затем ведущий сообщил, что Денисовой оказывают квалифицированную медпомощь.
"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", — прокомментировал инцидент украинский лидер, вернувшись на трибуну.
Он назвал работу Денисовой "нелегким крестом" и призвал аудиторию поаплодировать ей.
Комментарии
Кормить надо людей до выступлений, чтоб с голодухи и перемоги не падали.