Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога

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Главу одного из сельсоветов Ельцовского района Алтайского края признали виновной в служебном подлоге — посредством преступления женщина получила свою должность.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, фигурантке дела инкриминировали часть 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности).
"Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года прокуратурой Ельцовского района инициирована проверка законности решения сельского Совета депутатов о назначении на должность Главы одного из сельсоветов. По имеющимся данным, решение о назначении было принято не большинством голосов депутатов от установленной численности, а большинством присутствующих депутатов, что являлось грубым нарушением регламента", — уточняют в СКР.
Для того, чтобы скрыть нарушение действующего законодательства и избежать отмены решения об избрании ее главой сельсовета, женщина единолично, без проведения сессии сельского совета, изготовила официальный документ — регламент, в который внесла изменения о порядке принятия решения при утверждении на пост.
В итоге суд приговорил обвиняемую к исправительным работам сроком на 10 месяцев условно.
Комментарии
исправительные работы условно?
Что значит исправительные работы условно? Т.е. работы назначили, но отрабатывать она не будет?
Нормальное явление для российской вертикали власти, те же выборы в приморье.