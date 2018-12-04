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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртным надписи "Алкоголь убивает". Об этом пишут "Известия".
Об этом говорится в отзыве на депутатский законопроект за подписью замруководителя службы Алексея Доценко.
В нем говорится, что введение единообразного порядка нанесения данных о вреде алкоголя не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.
Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей. В данный момент они предупреждают о вреде чрезмерного употребления спиртного, однако четких требований к надписи нет.
По словам экспертов, большего эффекта можно достичь, если сопроводить текст пугающей картинкой, но антимонопольщики считают данную меру излишней.
23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, отвечающий за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.
Комментарии
перелить в графин и поставить на стол что будет мешать
на кремле тоже предлагаю такие надписи
4.12.2018 09:18
месный
Будут делать надписи на графинах.