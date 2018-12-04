Фото и видео: 22.mchs.gov.ru, vk.com/incident_rubtsovsk
Деревянная горка горела в Рубцовске ночью 4 декабря — пожар произошел на набережной имени Петрова, сообщили в паблике "Инцидент Рубцовск".
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили 3 декабря в 23:55. Ликвидировать возгорание удалось в 00:13.
"На тушение деревянной горки в городе Рубцовске привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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