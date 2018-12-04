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Американский лидер Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях. Об этом пишет "Интерфакс".
Глава Белого дома заявил, что его встреча с лидером КНР была "необыкновенной". "Отношения с КНР сделали большой скачок вперед!" — написал Трамп.
По словам президента США, "происходят очень хорошие вещи... Китай сможет сильно выиграть в случае заключения сделки [в торговле]", — добавил он.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, которые были достигнуты на личной встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.
В понедельник Трамп объявлял, что КНР согласилась снизить пошлины на импорт автомобилей из США. Сам Трамп со своей стороны пообещал не повышать пошлины на импорт товаров из КНР с 10% до 25% с 1 января следующего года.
Комментарии
Китай здорово уступил сша и стал очень необыкновенным...
Согласился покупать их дорогое гмо зерно
Зерно сейчас а повышение пошлин отложено на 3 мес
Дык, эта - а почему не восторгается встречей "на ногах" с нашим?!
две сверхдержавы всегда смогут договориться, а бензоколонка Россия всегда будет разменной монетой