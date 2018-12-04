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Двое вооруженных злоумышленников выстрелили в мужчину на юго-востоке Москвы и забрали у него сумку с 40 миллионами рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Двое злоумышленников выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей", — цитирует агентство слова источника, добавив, что инцидент произошел в районе Волгоградского проспекта. После этого злоумышленники покинули место нападения.
В столичном управлении МВД агентству подтвердили факт произошедшего, не называя суммы материального ущерба. "Неизвестные предположительно из травматического пистолета выстрелили в мужчину и отобрали у него сумку, в которой, по его словам, были денежные средства. Ведется розыск нападавших", — рассказали в ведомстве, добавив, что никто в результате произошедшего не пострадал.
Отмечается, что подозреваемые скрываются на черном Mercedes. В городе объявили план "Перехват".
Комментарии
полюбас у безработного отняли
Кошелёк маловат был, больше 40 лямов не вошло.
Не охранник из газпрома?
тоже показалось, что не хватает фразы "у безработного"..... чтоб я так жил)))
обналичивают чтоб на поддоны складывать