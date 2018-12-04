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Депутата думы городского округа Петровск-Забайкальский Забайкальского края задержали по подозрению в организации группы "черных лесорубов" и незаконной рубке леса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления СК.
По данным следствия, "черные лесорубы" долго вели деятельность в Петровск-Забайкальском районе и имели строгую иерархию. Отмечается, что задержанный депутат определял места рубок, подыскивал участников, контролировал сбыт и распределял доходы.
Преступную деятельность пресекли полицейские, задержавшие пятерых членов банды. Местных жителей обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Из-за причастности к преступлениям депутата дело передали в СК РФ.
Отмечается, что депутат задержан на 48 часов, готовятся документы для предъявления ему обвинения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.
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Таких вылечит только конфискация всего и вышка.