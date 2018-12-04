Фото: vk.com/incident22
Столкновение троллейбуса и автобуса произошло в Барнауле утром во вторник, 4 декабря, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"На пересечении улиц Юрина и Покровской произошло столкновение автобуса и троллейбуса", — отмечает автор заметки.
Также уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.
Комментарии
Плохо для городского транспорта дороги чистят, но чистят. Где узкие дороги, нормальные водители жмутся к обочине, чтобы легковушкам обгонять проще было, а их по льду да с высокими снежными бордюрами юзом...