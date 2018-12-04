Депутат Думы Барнаула Алексей Меркулов стал победителем открытого коммерческого турнира "Ярость Стихий II" по жиму лежа в софт экипировке по версии федерации "Союз пауэрлифтеров России", турнир проходил в городе Долгопрудный. Он по праву является одним из важнейших в году.
"Еще один пояс в копилке. Очень рад. В аэропорту все подходят, спрашивают. Сфотаться хотят. Очень крутой пояс "Ярость стихий". А коробочка под него — вообще бомбическая", — написал Алексей Меркулов в социальной сети.
По словам спортсмена, на турнире у него было несколько подходов. 375 и 390 килограммов ему не покорились, а вот 402,5 — он сумел отжать от груди. Этого было достаточно, чтобы завоевать 1 из 3 поясов чемпиона. Если бы не удалось покорить данный вес, то Алексей Меркулов занял бы только 8 или 9 место. Однако своим результатом он недоволен и хотел бы отжать 420 килограммов.
"Большое спасибо всем, кто за меня болел. Я всегда чувствую поддержку, наверное, поэтому имею некоторое преимущество перед соперниками. Спасибо", — написал Меркулов.
Ранее депутат Думы города Барнаула стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Турнир прошел в Екатеринбурге, куда съехались 3 200 спортсменов. В элитарном дивизионе чемпионата, где жесткий отбор — претендент должен иметь действующий результат поднятия более 300 кг, среди 15 конкурсантов за титул Абсолютного чемпиона поборолся и Алексей Меркулов.
Комментарии
А чем это городу поможет? Какие достижения на депутатском поприще? Это его личное увлечение, для города это что принесёт?