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Алтайский край остается одним из регионов-лидеров по показателю людских потерь из-за миграции населения, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом.
Так, напомним, что за три квартала текущего года число прибывших в регион составило 58 790 человек, а количество уехавших — 62 732 человека. Таким образом, Алтайский край оказался в "минусе" на 3942 человека.
В сравнении с другими регионами Сибири это один из наиболее высоких показателей. Хуже ситуация с миграционным оттоком населения в Омской области (-8899 человек), Кемеровской области (-4942 человека) и Забайкальском крае (-4690). При этом отметим, что последний из названных регионов уже входит не в состав СФО, а является частью Дальневосточного федерального округа, как и Бурятия.
В целом же миграционная убыль населения Сибирского федерального округа с января по сентябрь 2018 года составила 28,4 тысячи человек (включая Забайкалье и Бурятию).
Миграционный прирост сложился лишь в трех регионах СФО. Максимальный прирост зафиксирован в Новосибирской области (3052 человека).
Комментарии
Кто поедет туда, где зарплаты меньше всех
средняя зарплата 11600, а не эта цифра
Не даром в народе говорят - какие попы, таковы и приходы. У Бога истина - человек без совести, правит во вред людям. Главная проблем в стране, не сказочные богатства, а где взять совесть?
У Нас и естественная убыль избирателей не на последнем месте.
ще не вмер алтай!
Всяких губернаторами назначают. А потом удивляются
Чушь какая-то - из Омска нельзя уехать.
А разве должно быть по другому, при такой системе управления?
Все финансы и инфраструктура в Москве и крупных городах, которые по пальцам можно пересчитать.
А в средних и малых городах, не говоря про села, на периферии ничего нет не то что для хорошей, жизни, а для нормальной. Люди выживают!
Нет элементарно больниц и врачей. По любой мелочи отправляют в краевой центр (Барнаул). На месте ничего сделать не могут, если попадёшь к врачу...если попадёшь, месяца через 2-3...если доживёшь.
Приходится, как ранее, искать знакомых, договариваться с врачами в краевых больницах, чтобы взяли к себе, если что то срочное.
Если нет - тупо не ходим в больницы, т.к. там просто угробят! С 1991 там нечего делать.
А те врачи, какие есть, квалификация такая, что простейшие операции делать не могут, люди умирают после простых операций, которые в 70-е делали без проблем.
Это реальные факты.
Не говоря уже про налоги, цены и акцизы на бензин, капремонты и т.д.. Людей обложили со всех сторон. Люди выживают. А чинуши и депутаты просто жируют на на народные деньги налогоплательщиков.
В Бийске у нас, да и за Уралом, ситуация почти у всех такая.
Поэтому всё "ЕСТЕСТВЕННО" и удивляться тут нечему.
Пока не изменится политика к людям не периферии так и будет.
УЕХАЛИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ -ПРИЕХАЛИ С ГОР РЕБЯТА НАЛАЖИВАТЬ ЖИЗНЬ .ВОТ ТАК И ЖИВЕМ .....