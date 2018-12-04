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Алтайский край по итогам трех кварталов 2018 года оказался регионом Сибири, где зафиксирован самый существенный спад рождаемости.
Такой вывод следует из информации, опубликованной Новосибирскстатом за период января – сентября текущего года.
"По предварительным данным, во всех регионах Сибирского федерального округа (включая Забайкалье и Бурятию, которые ныне включены в состав Дальневосточного федерального округа — прим. ред.) зафиксирован спад рождаемости. За январь – сентябрь 2018 года в округе родилось 169,1 тыс. младенцев, что на 10,2 тыс. (5,7%) меньше, чем за соответствующий период 2017 года", — говорится в сообщении статистического ведомства.
При этом самый существенный спад рождаемости зарегистрирован именно в Алтайском крае — по отношению к аналогичному периоду 2017 года в регионе родилось на 7,8% детей меньше.
Также следует отметить, что в Алтайском крае за три квартала этого года родилось 17 863 ребенка. В абсолютном выражении это пятый показатель среди регионов СФО.
Больше младенцев появилось на свет в Красноярском крае (25 217), Новосибирской (24 632), Иркутской (23 491) и Кемеровской (20 045) областях.
Комментарии
Потому, что молодежь уехала, рожать некому. Те кто остались из-за чувства самосохранения в нищете рожать не хотят. Дальше еще интереснее будет. Край пенсионеров на дожитии.