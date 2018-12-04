Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула и районов Алтайского края могли лицезреть в небе утром 4 декабря необычное явление — соседство Луны и Венеры.
В связи с похолоданием в регионе установилась ясная погода, которая и позволила увидеть "близость" планеты и спутника Земли.
Сейчас пользователи социальных сетей делятся своими фотографиями и радуются тому, что стали свидетелями "космической мистерии".
Комментарии
Уж недели 2 как по утрам любуюсь. Венера необыкновенно огромна!
Это просто дырки в небесном куполе, не нужно голову задирать.
венера - языческий идол. Покайтесь. Это вам в планетарии голову промыли? не долго осталось этому бесовству
" Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера - странная звезда..." К.Симонов
Да, классно было. Еще подумал что это за звезда такая яркая.